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В РУСАДА рассказали об используемых контейнерах для сбора проб 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) использует для сбора допинг-проб у спортсменов контейнеры швейцарской компании Berlinger, к надежности которых не было замечаний, рассказала заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
«В настоящее время РУСАДА использует контейнеры для сбора допинг-проб, произведенные швейцарской компанией Berlinger специально для Олимпиады-2016. К этим контейнерам у нас никогда не было никаких претензий с точки зрения надежности», — цитирует Пахноцкую ТАСС.
Она отметила, что гипотетически в любом производстве случается брак, но РУСАДА еще не попадались дефектные контейнеры «Рио-2016».
По ее словам, спортсмен после сдачи пробы сам закрывает контейнеры под четким руководством инспектора допинг-контроля и сам проверяет, можно ли их открыть.
«Поэтому вариант, что эту бутылочку может случайно вскрыть кто-то другой, здесь не проходит», — добавила она. Пахноцкая также прокомментировала видео, появившееся на прошлой неделе, где норвежский прыгун с шестом Сондре Гуттормсен в присутствии офицера вскрыл три запечатанные пробирки с пробами.
Она предположила, что на видео могли быть контейнеры из новой серии «Женева», которая была запущена к Олимпиаде в Южной Корее.
«Наверно, многие помнят скандал вокруг этих контейнеров, разразившийся год назад, когда некоторые замороженные бутылочки оказалось возможно открыть. Тогда действительно был обнаружен дефект, когда при заморозке пластиковое горлышко контейнера сжималось, после чего запечатанную крышку можно было открутить», — сказала она.
После этого, по ее словам, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) попросило перейти на «Рио-2016», что в России и сделали. А имеющиеся контейнеры «Женева» дополнительно опечатывали.
Во вторник зампред совета при президенте по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин сообщал, что Россия выполнила все требования, выдвинутые ВАДА для восстановления в правах РУСАДА.
На прошлой неделе экспертная группа ВАДА получила доступ к данным московской лаборатории.
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Летние виды спорта , Игорь Левитин , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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