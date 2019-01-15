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Эффектное приземление гимнастки на шпагат шокировало пользователей сети 

Lenta.ru + ещё 8 3 часа назад
Артистичная художественная гимнастка Кейтлин Охаши (Katelyn Ohashi) впечатлила пользователей Twitter нетипичным выступлением c элементами современного танца во время чемпионата Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).
То, с какой легкостью девушка исполняла некоторые элементы, поразило микроблогеров. Они предположили, что гимнастка не обошлась без магии. Особенно на пользователей произвело впечатление резкое падение на шпагат.
«Она взбесилась», — охарактеризовал выступление ManInTheHoody.
Девушки признались, что при просмотре этого фрагмента у них начинает побаливать промежность.
«Я плачу. Она потрясающая», — пишет Памела Гроссман (Pamela Grossman) из Нью-Йорка.
Выступление Охаши широко разошлось по Twitter. Только видео из профиля UCLA Gymnastics набрало больше 15,7 миллиона просмотров. Отдельную вирусную популярность завоевал тот же ролик с танцем девушки, но с экспрессивными комментариями зрителя, который периодически от переизбытка эмоций переходил на ругательства.
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Летние виды спорта , Видео , Прочее
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