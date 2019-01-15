Эффектное приземление гимнастки на шпагат шокировало пользователей сети

Артистичная художественная гимнастка Кейтлин Охаши (Katelyn Ohashi) впечатлила пользователей Twitter нетипичным выступлением c элементами современного танца во время чемпионата Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).

То, с какой легкостью девушка исполняла некоторые элементы, поразило микроблогеров. Они предположили, что гимнастка не обошлась без магии. Особенно на пользователей произвело впечатление резкое падение на шпагат.

«Она взбесилась», — охарактеризовал выступление ManInTheHoody.

Девушки признались, что при просмотре этого фрагмента у них начинает побаливать промежность.

«Я плачу. Она потрясающая», — пишет Памела Гроссман (Pamela Grossman) из Нью-Йорка.

Выступление Охаши широко разошлось по Twitter. Только видео из профиля UCLA Gymnastics набрало больше 15,7 миллиона просмотров. Отдельную вирусную популярность завоевал тот же ролик с танцем девушки, но с экспрессивными комментариями зрителя, который периодически от переизбытка эмоций переходил на ругательства.