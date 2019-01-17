22-летний жокей погибла из-за сердечного приступа у лошади

В Шотландии 22-летняя девушка-жокей погибла в результате падения с лошади, сообщает The Sun.

Трагедия произошла в небольшом городке Каррутерстаун, к югу от Эдинбурга. Наташа Гэлпин проводила тренировку, когда на полном ходу у лошади случился разрыв артерии, что послужило причиной смерти животного.

В результате падения наездница получила серьезные травмы и скончалась.