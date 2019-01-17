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22-летний жокей погибла из-за сердечного приступа у лошади 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Facebook
В Шотландии 22-летняя девушка-жокей погибла в результате падения с лошади, сообщает The Sun.
Трагедия произошла в небольшом городке Каррутерстаун, к югу от Эдинбурга. Наташа Гэлпин проводила тренировку, когда на полном ходу у лошади случился разрыв артерии, что послужило причиной смерти животного.
В результате падения наездница получила серьезные травмы и скончалась.
"С большим прискорбием сообщаем, что в нашем клубе случилась трагедия, во время тренировки при езде галопом у одной из наших лошадей случился сердечный приступ, повлекший смерть наездницы Наташи Гэлпин, — говорится в заявлении конного клуба. — У лошади произошел разрыв артерии, который невозможно было прогнозировать".
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