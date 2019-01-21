Super Bowl покажут на самом большом экране мира в MUSIC MEDIA DOME

Super Bowl — ежегодная финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, известная во всем мире своим масштабом и фееричным шоу, на котором выступают мировые звезды. Super Bowl по зрелищности можно сравнить с олимпийскими церемониями и финалами Лиги чемпионов УЕФА и чемпионата мира по футболу.

У гостей Super Bowl Moscow Party появилась уникальная возможность увидеть прямую трансляцию грандиозного матча на самом большом в мире проекционном экране, занесенном в Книгу рекордов Гиннесса.

Незабываемую атмосферу самой масштабной вечеринки России, посвященной супербоулу, участники разделят с настоящими звездами лиги американского футбола. На Super Bowl Moscow Party приедут лучшие игроки NFL: Рон Стоун — нападающий команды Даллас Кайбойз, Сан-Франциско Форти Найнерс и др., лучший игрок своей позиции в NFL (2000,2002), победитель Super Bowl XXVIII, XXX; Стив Нельсон — один из лучших игроков команды Нью Ингланд Пэтриотс, входящий в символическую сборную 80-х годов, член Зала Славы команды, Макс Лейн — нападающий, провел семь сезонов в NFL с 1994-2000, входит в символическую сборную Нью Ингланд Пэтриотс 90-х годов; Илья Ярощук — первый русский игрок NE Patriots. С игроками будут организованы фото— и автограф-сессии.

Помимо просмотра игры и знакомства с ветеранами NFL, участников Super Bowl Party в эту жаркую ночь ждут: концерт звезд Black Star — Pabl. A, Natan, Даны Соколовой, встреча со знаменитостями, музыкальная программа, спортивные конкурсы, фотосессия с точной копией Кубка Ломбарди и, конечно же, пиво. Каждый желающий сможет пройти тренировку по игре в американский футбол, надеть настоящую форму ресирвера НФЛ и пробить филдгол. Кроме того, официальный пивной спонсор вечеринки бренд BUD, подготовил специальные активности, с которыми гостей на площадке познакомят BUD Girls.

Встречи поклонников Американского футбола проводятся в Москве на протяжении 11 лет. За это время на Super Bowl Party приезжали болельщики из 100 городов и 18 стран. Больше 3547 участников уже стали частью этого спортивного праздника, а в 2019 году приглашаются 1000 гостей одновременно. MUSIС MEDIA DOME будет разделен на 3 зоны для удобства посадки компаний с разным составом. Для любителей особого комфорта предусмотрена VIP-зона на втором этаже.

Несмотря на грандиозный масштаб события, на Super Bowl Party царит дружеская семейная атмосфера. Многие участники уже давно знакомы и всегда рады новым единомышленникам, даже если они болеют за разные клубы. Девиз мероприятия — одна игра, одна семья!

Сбор гостей с 20:00 по адресу: Москва, ш. Энтузиастов, 5, с. 2.

Вход для посетителей 18+.

Программа Super Bowl Grand Moscow Party продлится с 21:00 — 3 февраля до 7:00 — 4 февраля.

Билет можно купить заранее на сайте sbparty.ru , через билетные сервисы или непосредственно в кассе на самом мероприятии.

Не упустите уникальную возможность прочувствовать все эмоции от легендарной игры Super Bowl в крупнейшем медиа пространстве планеты MUSIС MEDIA DOME!