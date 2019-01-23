Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпиада заставит японцев отказаться от порно 

Lenta.ru + ещё 2 12 часов назад
Фото: Scott Olson / Getty Images
Крупнейшие сети супермаркетов Японии откажутся от продажи порнографических журналов в преддверии Кубка мира по регби и Олимпийских игр. Об этом сообщает The Guardian.
Журналы для взрослых перестанут продаваться в магазинах 7-Eleven и Lawson к концу августа, незадолго до старта соревнований по регби. На такой шаг японцы пошли, чтобы не портить имидж страны в глазах туристов, которые приедут на спортивные мероприятия.
В руководстве торговых сетей отметили, что отказ от реализации порнографии поможет создать благоприятную атмосферу для женщин и детей.
Кубок мира по регби пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября 2019 года, а Олимпийские игры примет Токио с 24 июля по 9 августа 2020-го. В июле 2018 года был выбран талисман Олимпиады. Им стало сине-бело существо по имени «Мирайтова». Оно основано на японских словах «мирай» (будущее) и «това» (вечность).
Последние новости
Власти объяснили урок криминальных авторитетов в российской школе Угнавшего самолет россиянина арестовали Правительство захотело тайно продать госкомпании иностранцам
Летние виды спорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адвокат Мамаева пожаловался в прокуратуру
Экс-чемпион UFC спас жизнь ребенку1
Загитова: у меня новый телефон, там нет соцсетей
Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО23
Загитова лидирует в короткой программе на ЧЕ
Видео
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
00:19
Ошибка МОК стоила России победы на ОИ
Лыжный спорт
00:32
Словам Кокорина о «стаде баранов» нашлось объяснение
Футбол
00:38
Кокорину и Мамаеву продлят срок содержания в СИЗО
Футбол
01:06
WADA принял решение по РУСАДА
Зимние виды спорта
01:46
Последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета
Футбол
00:35
России угрожают отстранением от Олимпиады в Токио
Летние виды спорта
01:57
Две чемпионки Игр-2016 попались на допинге
Летние виды спорта
00:48
13-летнюю фигуристку пристыдили за слова о допинге
Фигурное катание
01:46
В районе поисков пропавшего самолета найдены предметы
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение