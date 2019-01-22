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России угрожают отстранением от Олимпиады в Токио 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2010 года в Токио, если данные Московской антидопинговой лаборатории окажутся сфальсифицированы. Об этом, как передает ФАН, говорится в отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«В случае выявления фактов фальсификации данных российские спортсмены и официальные лица могут быть не допущены к участию в Олимпийских играх 2020 года и других соревнованиях», — говорится в заявлении организации.
WADA принял решение по РУСАДА
Ранее исполком WADA принял решение сохранить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу международной организации.
В WADA отметили сотрудничество со стороны российских властей, в результате которого организация получила доступ к пробам московской лаборатории.
Летние виды спорта , Видео , Всемирное антидопинговое агентство
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