России угрожают отстранением от Олимпиады в Токио

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2010 года в Токио, если данные Московской антидопинговой лаборатории окажутся сфальсифицированы. Об этом, как передает ФАН, говорится в отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«В случае выявления фактов фальсификации данных российские спортсмены и официальные лица могут быть не допущены к участию в Олимпийских играх 2020 года и других соревнованиях», — говорится в заявлении организации.

Ранее исполком WADA принял решение сохранить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу международной организации.

В WADA отметили сотрудничество со стороны российских властей, в результате которого организация получила доступ к пробам московской лаборатории.