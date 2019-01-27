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Софья Великая стала третьей на этапе Кубка мира в США 

РИА Новости + ещё 23 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская саблистка Софья Великая заняла третье место на этапе Кубка мира по фехтованию в Солт-Лейк-Сити (США).
Великая в полуфинале уступила француженке Сесилие Бердер — 7:15. В финале представительница Франции победила венгерку Анну Мартон — 15:14. Ввиду отсутствия поединка за третье место, третьими стали Великая и итальянка Ирене Векки.
Другая представительница России София Позднякова стала пятой, Валерия Большакова — 12-й, Ольга Никитина — 28-й, Светлана Шевелева — 38-й, Анна Башта — 48-й, Дина Галиакбарова — 56-й.
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