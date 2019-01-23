Заплатит за позор России: с Макларена требуют миллионы

Группа российских спортсменов во главе с бывшим президентом Федерации гребного спорта России Вениамином Бутом вручила канадскому юристу Ричарду Макларену многомиллионный иск о защите чести и достоинства. По мнению истцов, они несправедливо пострадали в результате доклада функционера о допинге в отечественном спорте. Сумма претензий россиян к Макларену составляет 300 миллионов рублей.

Группа российских спортсменов во главе с экс-президентом федерации гребного спорта России Вениамином Бутом вручила канадскому юристу Ричарду Макларену многомиллионный иск о защите чести и достоинства, сообщает «СЭ».

По мнению истцов, они несправедливо пострадали по итогам доклада функционера о допинге в российском спорте. Россияне в качестве морального ущерба хотят взыскать с Макларена компенсацию в размере шести миллионов канадских долларов (около 300 млн рублей).

Отмечается, что соответствующие документы направили в Верховный суд Онтарио (канадская провинция) в июле 2018 года. По местным законам истцы обязаны были сами предупредить ответчика о начале судебного процесса. На это потребовалось полгода. Теперь суд имеет право открыть производство по делу против Макларена, однако к текущему моменту новости по этому поводу отсутствуют.

Напомним, что Макларен возглавлял независимую комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию возможного употребления допинга в российском спорте.

Всего Макларен выступил с двумя докладами по теме допинга в отечественном спорте.

Он утверждал, что в России существует государственная программа сокрытия факта применения запрещенных препаратов.

В частности, по его мнению, такая система существовала и на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Многих российских спортсменов после тех Игр дисквалифицировали, а их результаты аннулировали. Например, российского бобслеиста Александра Зубкова лишили двух золотых медалей Сочи.

Также добавим, что после публикации первой части доклада Макларена многие российские спортсмены, в том числе гребцы, не смогли принять участие в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро, а на Олимпиаду-2018 сборная России и вовсе была вынуждена поехать под олимпийским флагом и в нейтральном статусе из-за нарушения антидопинговых правил.

Отметим, что после публикации доклада независимой комиссии Макларена Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2015 году лишили статуса соответствия.

Однако в сентябре 2018 года российское агентство было восстановлено. Одним из условий был допуск экспертов WADA в московскую лабораторию до конца прошлого года. В итоге этот дедлайн был нарушен, эксперты были допущены для извлечения необходимых данных по допинг-пробам только 9 января. Но в WADA решили не заострять внимание на нарушении РУСАДА по срокам выполнения задачи, пойдя навстречу России.

В итоге 22 января исполком WADA принял решение оставить неизменным статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.

Решение сохранить статус соответствия РУСАДА вызвало отрицательную реакцию со стороны главных критиков российского спорта.

«Решение оставить России статус соответствия даже после пропуска дедлайна было ожидаемым. Какое есть решение, такое есть. Но очевидно, что нужно менять систему, которая позволяет некоторым странам срывать Олимпийские игры и массово мошенничать в спорте», — отреагировал на решение исполкома WADA глава Америанского антидопиногового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.

«Конечно, хорошо, что данные из московской лаборатории были получены, но до правосудия еще очень далеко, так как сейчас нужно проверить подлинность этой информации.

Открытое и прозрачное расследование должно начаться немедленно, потому что речь идет о более чем девяти тысячах положительных допинг-проб.

Правосудие наконец-то должно быть свершено ради тех чистых атлетов, которые заслужили право на честную игру», — добавлял Тайгерт.

Не остался в стороне от решения WADA по РУСАДА и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, который регулярно высказывается на тему допинга в российском спорте.

Шведский спортсмен заявил, что он не удивился положительному решению WADA по делу с РУСАДА. Однако, по его словам, международное ведомство нарушило собственные критерии.

Он считает, что WADA как организация после таких действий постепенно теряет доверие к себе.

«Во-первых, я не удивлен. Это было ожидаемое решение. Тут двоякое впечатление от всей ситуации: с одной стороны, хорошо, что WADA получило данные из московской лаборатории, но с другой — они нарушили критерии, которые сами же и установили. Они теряют доверие к себе, — цитирует Aftonbladet Самуэльссона.

Однако негативные посылы в сторону России будут всегда, поэтому не стоит акцентировать на этом повышенное внимание. Правда, сейчас интересно другое: пройдет ли суд над главным карателем российского спорта.

Если россиянам все-таки удастся наказать Макларена, то, вероятно, говорить о применении допинга в России и вовсе перестанут. Ведь взысканная с него крупная компенсация будет означать, что канадский юрист врал, а это лишний раз докажет невиновность многих российских спортсменов, которых подозревали в употреблении запрещенных препаратов и махинациях с допинг-пробами.