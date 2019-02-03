Ласицкене рассказала о своём стимуле

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене рассказала о том, что помогает ей сохранять мотивацию на старты.

По её словам, внимание болельщиков является дополнительным стимулом.

«Я тренируюсь, соревнуюсь, готовлюсь. Зимой поедем на чемпионат Европы. Вся подготовка идёт к нему. Самое главное, что я чувствую поддержку болельщиков», — приводит её слова корреспондент News.ru.

Ласицкене — Ласицкене — двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы — 2018, чемпионка Европы — 2015 в помещении, двукратная победительница командного чемпионата Европы в составе сборной России.

Она в Москве на проходящем турнире «Русская зима» показала лучший результат в мире — 2,04 метра.