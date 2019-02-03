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Ласицкене рассказала о своём стимуле 

News.ru + ещё 15 3 часа назад
Фото: Simon HastegaRd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене рассказала о том, что помогает ей сохранять мотивацию на старты.
По её словам, внимание болельщиков является дополнительным стимулом.
«Я тренируюсь, соревнуюсь, готовлюсь. Зимой поедем на чемпионат Европы. Вся подготовка идёт к нему. Самое главное, что я чувствую поддержку болельщиков», — приводит её слова корреспондент News.ru.
Ласицкене — Ласицкене — двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы — 2018, чемпионка Европы — 2015 в помещении, двукратная победительница командного чемпионата Европы в составе сборной России.
Она в Москве на проходящем турнире «Русская зима» показала лучший результат в мире — 2,04 метра.
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