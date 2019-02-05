«Он добился всего. Выше уже некуда»

Никому не нужный новичок, превратившийся в величайшего игрока спорта №1 в США. Он выступает за одну команду Национальной футбольной лиги (НФЛ) вот уже 20 лет, побив все возможные рекорды. Всю карьеру провел под руководством одного тренера. Человек, у которого есть все: миллионные контракты, огромный дом, шикарные автомобили и жена-супермодель. Сюжет голливудского фильма об американской мечте? Нет, это реальность квотербека «Нью-Ингленд Пэтриотс» Тома Брэди. В ночь на 4 февраля Брэди выиграл шестой Супербоул в карьере. «Лента.ру» вспоминает путь спортсмена и определяет его место в сонме великих игроков.

Рождение династии

В 2000 году даже сам Брэди вряд ли поверил бы, что ему уготована такая судьба. На том драфте НФЛ Тома выбрали под общим 199-м номером, выше него оценили шестерых квотербеков, а сам он попал в глубокий запас «Нью-Ингленда». Он не блистал антропометрическими данными, не обладал уникальным пасом или умением читать игру. Так как же ему удалось стать великим?

Брэди постепенно раскрыл талант под руководством Билла Беличика, считающегося величайшим тренером в истории НФЛ. Тогда, в 2000-м, Беличик только пришел в «Пэтриотс», а за его плечами не было ни одного матча за Супербоул в качестве главного тренера. Владелец клуба Роберт Крафт наделил его широкими полномочиями: Билл стал не только тренером, но и генеральным менеджером. Интересный факт: единственный розыгрыш НФЛ, в котором Беличик проиграл больше матчей, чем выиграл, — дебютный сезон Брэди в «Нью-Ингленде». Единственный сезон, в котором Том не был стартовым квотербеком команды.

Он попал в основу «Нью-Ингленда» благодаря случаю. Стартовый квотербек Дрю Бледсо получил тяжелую травму, и Беличик доверился Брэди. И не зря. Команда выиграла девять Супербоулов и шесть чемпионских перстней. Но династия «Пэтриотс» строилась постепенно.

Брэди занял место в основе команды, а Бледсо, восстановившийся от травмы, так и не вернул былых позиций. Вскоре его обменяли в другую команду. Уже на второй год выступлений в лиге Том принял участие в решающем матче сезона. В Суперболе-2002 он не выглядел величайшим, зато получил статуэтку самого ценного игрока (MVP) матча.

С годами Брэди не переставал прогрессировать. Их дуэт с Беличиком продолжал приносить победы. После неудачного по меркам чемпионов 2003 года они выигрывают НФЛ дважды — в 2004-м и 2005-м. Следующие три года титулы им не покоряются, а в 2008-м сам Брэди получает тяжелую травму и выбывает до конца сезона.

Его довольно успешно заменяет запасной квотербек Мэтт Кассел, но без лидера «Пэтриотс» впервые за пять лет остаются без плей-офф. Касселу не удается повторить путь Брэди и выжить ветерана: 31-летний Том успешно восстанавливается от повреждения и возвращается в основу. В следующий раз он сыграет в Суперболе только в 2012 году. В том матче «Нью-Ингленд» уступил «Нью-Йорк Джайантс». Брэди стукнуло 34, и любой другой спортсмен на его месте уже стал бы подумывать о завершении карьеры. Но на то он и величайший, чтобы удивлять даже заядлых скептиков, верно?

«Счастлив, что этот парень есть у меня в составе»

Восемь лет спустя Брэди сыграет в девятом Супербоуле и получит шестой чемпионский перстень, став абсолютным лидером по количеству титулов в истории НФЛ. Тому уже 41, но он отказывается стареть. За эти восемь лет они с Беличиком трижды участвовали в Суперболе и дважды поднимали трофей над головой.

Особняком стоит победа в Суперболе-2015. После трех четвертей «Пэтриотс» разгромно проигрывали «Сиэтл Сихокс», но в заключительной четверти Брэди проснулся и практически в одиночку похоронил соперника. И снова стал MVP.

«Том — величайший квотербек, вне всякого сомнения. Он отличный игрок и принес нашей команде немало побед. Его статистика впечатляет. Я счастлив, что этот парень есть у меня в составе», — сказал Беличик перед Супербоулом-2019.

Брэди — самый возрастной игрок НФЛ, выступающий не на позиции кикера. Он на десять и более лет старше львиной доли партнеров по команде. Вдумайтесь, 30 футболистов «Пэтриотс» ближе по возрасту к 11-летнему сыну Тома, чем к нему самому. А Брэди продолжает играть и строит планы на будущее. «Какие шансы, что я завершу выступления после этого Супербоула? Нулевые», — отрезал он.

«Он уже добился всего. Выше уже некуда. То, как он соревнуется, как готовится к матчам, то, как он изо дня в день тренируется, и делает его величайшим. Том — настоящая легенда», — говорит о Брэди одноклубник Рон Гронковски.

В активе Брэди 247 побед (еще один рекорд лиги), три статуэтки самому ценному игроку регулярного сезона НФЛ и четыре титула самого ценного игрока Супербоула. Как ему это удается?

Секрет в особых тренировках. Известно, что 90 процентов времени Том занимается упражнениями со специальными резинками, повторяя их множество раз, что не типично для американского футбола. Как говорит он сам, такой подход позволяет сохранять мышцы сильными и эластичными. «Я просто не могу травмироваться», — уверен Брэди. Что же, поводов не верить ему нет, ведь с 2008 года он больше не получал серьезных повреждений, а за последние восемь лет не пропустил ни одного матча.

Даже сон Брэди превращает в тренировку. Квотербек ложится спать в 20:30 и встает в 5:30 утра. Спит он в особом белье, способствующем восстановлению организма. Он выпивает 25 стаканов воды в день и не ест мясо. Все это звучит устрашающе, но при этом приносит результаты.

Другая составляющая успеха — счастливая семейная жизнь. С 2009 года Брэди женат на бразильской супермодели Жизель Бюндхен . Они воспитывают двух совместных детей и старшего сына Тома от предыдущих отношений. Семья живет в огромном особняке, а в автопарке у спортсмена несколько спорткаров, включая Bugatti стоимостью 3 миллиона долларов.

Сложно представить, чем Брэди, имеющий, кажется, все, порадует себя после очередного титула. Но он обязательно что-нибудь придумает. На то он и величайший, верно?