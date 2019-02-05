Министр спорта РФ Павел Колобков на встрече с президентом Всемирной федерации капоэйры (WCF) Пауло Салесом Нето обсудил возможность проведения в России в 2020 году чемпионата мира.
«Минспорт России готов оказать содействие в проведении этих соревнований при условии детальной проработки международной и российской спортивными федерациями организационных и финансовых вопросов», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта.
Кроме того, Нето и Колобков обсудили механизмы согласования, а также требования к проведению чемпионата мира.
Капоэйра — национальное боевое искусство Бразилии, сочетающее в себе элементы танца, акробатики, игры, сопровождающееся национальной бразильской музыкой. Как боевое искусство отличается использованием низких положений, ударов ногами, подсечек и, в некоторых направлениях, обилием акробатики.
Ранее News.ru cообщал, что Колобков и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов задумались о хоккее на Северном полюсе.