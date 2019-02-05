Россия может принять ЧМ-2020 по капоэйре

Министр спорта РФ Павел Колобков на встрече с президентом Всемирной федерации капоэйры (WCF) Пауло Салесом Нето обсудил возможность проведения в России в 2020 году чемпионата мира.

«Минспорт России готов оказать содействие в проведении этих соревнований при условии детальной проработки международной и российской спортивными федерациями организационных и финансовых вопросов», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта.

Кроме того, Нето и Колобков обсудили механизмы согласования, а также требования к проведению чемпионата мира.

Капоэйра — национальное боевое искусство Бразилии, сочетающее в себе элементы танца, акробатики, игры, сопровождающееся национальной бразильской музыкой. Как боевое искусство отличается использованием низких положений, ударов ногами, подсечек и, в некоторых направлениях, обилием акробатики.