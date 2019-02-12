Олимпийский чемпион умер в 30 лет

Чемпион Олимпиады-2012 по академической гребле, немецкий спортсмен Максимилиан Райнельт скончался на 31-м году жизни. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Райнельт умер 11 февраля на швейцарском курорте Санкт-Мориц. По данным местной полиции, ему стало плохо на лыжной трассе. Медики пытались реанимировать спортсмена, но безуспешно. Причина его смерти пока неизвестна.

На следующей неделе Райнельт должен был сопровождать немецкую команду на тренировочный сбор в испанскую Мекиненсу.

Райнельт с 2006 года был членом сборной Германии по академической гребле. Он получил олимпийское «золото», серебряную медаль Олимпийских игр 2016 года, стал двукратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы.

Также он изучал медицину в Рурском университете и после завершения карьеры в сборной решил стать спортивным врачом. На сайте олимпийской сборной Германии выразили соболезнования членам его семьи и его невесте.