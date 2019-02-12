Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийский чемпион умер в 30 лет 

Рамблер + ещё 11 12 февраля 2019
Фото: ТАСС
Чемпион Олимпиады-2012 по академической гребле, немецкий спортсмен Максимилиан Райнельт скончался на 31-м году жизни. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Райнельт умер 11 февраля на швейцарском курорте Санкт-Мориц. По данным местной полиции, ему стало плохо на лыжной трассе. Медики пытались реанимировать спортсмена, но безуспешно. Причина его смерти пока неизвестна.
На следующей неделе Райнельт должен был сопровождать немецкую команду на тренировочный сбор в испанскую Мекиненсу.
Райнельт с 2006 года был членом сборной Германии по академической гребле. Он получил олимпийское «золото», серебряную медаль Олимпийских игр 2016 года, стал двукратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы.
Также он изучал медицину в Рурском университете и после завершения карьеры в сборной решил стать спортивным врачом. На сайте олимпийской сборной Германии выразили соболезнования членам его семьи и его невесте.
Комментарии
Летние виды спорта , Зимние виды спорта
Читайте также
Видео
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Виктор Ан передумал покидать Россию
Зимние виды спорта
Хоккейный судья отправил игрока в нокдаун
Хоккей
Тренера детской хоккейной команды избили за Instagram
Хоккей
Ватерполисты устроили массовую драку
Летние виды спорта
«Зенит» опозорился в Европе
Футбол Статьи
Паредес спел перед футболистами «ПСЖ»
Прочее
«Поняли, что натворили»: раскрыта личная переписка Мамаева
Футбол Статьи
Орсер бросил Медведеву
Фигурное катание Статьи
Звезды NFL посетили самую масштабную трансляцию Super Bowl в России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение