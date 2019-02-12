Призер чемпионата мира по плаванию японка Рикако Икээ больна лейкемией

Трехкратный бронзовый призер чемпионата мира-2016 по плаванию на короткой воде японка Рикако Икээ заявила, что врачи диагностировали у нее лейкемию.

Ранее в феврале 18-летняя Икээ из-за плохого самочувствия на сборе в Австралии вернулась в Японию для обследования.

"Почувствовав себя плохо, я быстро вернулась, и после анализов у меня обнаружили лейкемию. Я до сих пор не могу в это поверить, я в замешательстве", — написала Икээ в своем микроблоге в Twitter.

Икээ в 2018 году завоевала шесть золотых медалей на Азиатских играх.