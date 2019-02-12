Звезды NFL посетили самую масштабную трансляцию Super Bowl в России

В MUSIС MEDIA DOME состоялась самая масштабная в России встреча поклонников Super Bowl.

В ночь с 3-го на 4-е февраля в Москве состоялась грандиозная вечеринка Super Bowl Grand Moscow Party, посвященная 53-й финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США.

Встречи ассоциации болельщиков американского футбола проводятся в Москве на протяжении 11 лет, но в этом году событие было выведено на новый уровень и собрало в три раза больше гостей, чем когда либо за всю историю проекта. На Super Bowl Grand Moscow Party приехали поклонники и действующие игроки американского футбола из 130 городов России и стран СНГ. В эту ночь в крупнейшем медиа пространстве планеты MUSIС MEDIA DOME собралось 1500 человек, чтобы вместе посмотреть любимую игру на самых больших проекционных экранах мира и окунуться в непередаваемую атмосферу зрелищного матча.

partytonight.ru

До трансляции, которая начиналась в два часа ночи, для гостей была подготовлена большая развлекательная программа — концерт звезд Black Star — Pabl. A, Natan, Даны Соколовой, выступление диджеев S-BROTHER-S и группы, «Street-band», барбершоп, сигарный клуб, огромное количество конкурсов и призов от пивного спонсора вечеринки — бренда BUD. Чтобы настроиться на спортивную волну, в специально подготовленной экспириенс-зоне была установлена квотербек-машина. Здесь гости смогли почувствовать себя чемпионами NFL, надеть настоящую форму ресирвера, пробить филдгол и сфотографироваться с Кубком Ломбарди.

partytonight.ru

partytonight.ru

Самым главным подарком для преданных фанатов суперкубка стала фото— и автограф-сессия с настоящими чемпионами американской лиги. На Super Bowl Grand Moscow Party прилетели Рон Стоун — нападающий, лучший игрок в своей позиции, неоднократный победитель Super Bowl; Стив Нельсон — один из лучших игроков команды 90-х годов на позиции Offensive Tackle, Макс Лейн — нападающий, один из лучших игроков команды 90-х годов на позиции Offensive Tackle 7 сезонов в NFL; Илья Ярощук — первый русский игрок NE Patriots.

partytonight.ru

Ветераны NFL с удовольствием общались с поклонниками и искренне радовались радушию россиян: «Это одна из лучших поездок в моей жизни. Приняли нас в России очень хорошо, устроено все на высшем уровне. А гостеприимство просто восхищает. Площадка Music Media Dome — отличная. Мы все в восторге». — поделился Стив Нельсон.

«Когда я вошел сегодня в Music Media Dome, я почувствовал себя как на поле во время игры. Музыка, энергия болельщиков и происходящее вокруг — все как на настоящем стадионе.» — оценил атмосферу события Макс Лейн.

Илья Ярощук предложил ежегодно встречаться на Super Bowl Grand Moscow Party: «Мы с удовольствием приедем на следующие игры и привезем еще больше игроков NFL. Пусть это станет доброй традицией, а наша дружба крепнет».

В 2 часа ночи в прямом эфире началась трансляция 53-й игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги, ради которой все собрались в MUSIС MEDIA DOME . Победу одержала команда «Нью-Инглэнд Пэтриотс», выигравшая у «Лос-Анджелес Рэмс» со счётом 13-3. Победа в 2019 году стала для клуба шестой в 21 веке, и закрепила за «патриотами» звание самой успешной команды современности.

А Super Bowl Grand Moscow Party по праву можно назвать самой масштабной встречей поклонников американского футбола России.