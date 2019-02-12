В российском спорте появятся свои политруки

«Центр спортивной подготовки сборных команд России» проведет со спортсменами консультативную работу по вопросам, связанным с соблюдением моральных и нравственных норм. Об этом сообщает Daily Storm.

Министерство спорта планирует принять меры, направленные на повышение нравственности у российских атлетов. В частности, тренерские штабы команд по всем видам спорта проведут воспитательную работу со спортсменами. Для этого в каждой команде должны появиться «политруки», отвечающие за подготовку.

В Минспорта также задумались о создании всероссийского кодекса этики спортсменов. В то же время отмечается, что этот документ должен носить рекомендательный характер.