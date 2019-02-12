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В российском спорте появятся свои политруки 

Lenta.ru 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
«Центр спортивной подготовки сборных команд России» проведет со спортсменами консультативную работу по вопросам, связанным с соблюдением моральных и нравственных норм. Об этом сообщает Daily Storm.
Министерство спорта планирует принять меры, направленные на повышение нравственности у российских атлетов. В частности, тренерские штабы команд по всем видам спорта проведут воспитательную работу со спортсменами. Для этого в каждой команде должны появиться «политруки», отвечающие за подготовку.
В Минспорта также задумались о создании всероссийского кодекса этики спортсменов. В то же время отмечается, что этот документ должен носить рекомендательный характер.
За последний год ряд российских спортсменов имели проблемы с законом. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО после того, как устроили в октябре прошлого года две драки в центре Москвы. В декабре жена капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарья обратились в полицию, обвиняя футболиста в угрозах. 12 февраля с таким же заявлением пришла в полицию жена экс-игрока сборной России Андрея Аршавина Алиса.
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Летние виды спорта , Денис Глушаков , Андрей Аршавин , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Минспорта , Спартак , ФСИН
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