Шесть золотых: триумф российских художниц

Российские спортсменки триумфально выступили на первом этапе Гран-при по художественной гимнастике. В Москве российская команда завоевала шесть золотых медалей в восьми дисциплинах, выиграв все личные соревнования.

16 и 17 февраля в Москве прошел первый этап мирового Гран-при по художественной гимнастики, обернувшийся триумфом сборной России.

Несмотря на то что каждый год лучшие художественные гимнастки мира начинают свой международный сезон в столице России, впервые соревнования прошли в спорткомплексе «Лужники».

Помимо спортсменок из нашей страны в турнире участвовали гимнастки Болгарии, Белоруссии, Италии, Латвии, Казахстана, Румынии, Израиля, Словении, Японии, Чехии, Грузии, Южной Кореи, Франции и Узбекистана.

Первым видом соревновательной программы было личное многоборье, в котором сразу обозначилось доминирование хозяек площадки.

Убедительную победу в соревнованиях с результатом 84,200 одержала Дина Аверина. Ее сестра-близнец Арина стала второй, не добравшись до отметки в 80 баллов (79,959), а третье место досталось еще одной россиянке — Александре Солдатовой (79,900).

Более того, Екатерина Селезнева расположилась на четвертой строчке итогового протокола, Дарья Трубникова стала шестой, Ирина Анненкова заняла восьмое, а Анастасия Гузенкова — девятое место. Лучшей из иностранок стала представляющая Белоруссию Анастасия Салос (78,400).

Победила сборная России и в групповом многоборье, показав результат 43,850. Занявшая второе место Япония отстала на 4,350 очка, а Узбекистан выиграл бронзу с результатом 37,550.

На следующий день прошли финалы и в отдельных видах программы. Сестры Аверины поделили между собой победы и серебряные медали соревнованиях с обручем и лентой. Дина победила в первом виде, а ее сестра первенствовала во втором.

Кроме того, Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с мячом, опередив на 0,650 Селезневу. А вот в соревнованиях с мячом Дина проиграла 0,400 Александре Солдатовой.

Лишь в командных соревнованиях с пятью мячами, а также с четырьмя булавами и тремя обручами российские гимнастки заняли третьи места. В обоих видах первенствовали японки, а вторую ступеньку пьедестала почета оккупировала команда Израиля.

Соренования Гран-при являются ежегодными, а в конце каждого сезона проходит финал. В самом престижном виде — индивидуальном многоборье — в финалах на протяжении тринадцати лет неизменно первенствовали российские художницы, однако в 2018 году в испанской Марбелье украинка Влада Никольченко прервала гегемонию. Второй тогда стала белоруска Алина Гамашко, а Селезнева осталась лишь третьей.

При этом Мария Сергеева первенствовала в прошлогоднем финале в соревнованиях с обручем, а Селезнева победила в упражнениях с мячом. Ленту и булавы тоже выиграла Никольченко.

Напомним, что художественная гимнастика давно считается традиционно российским видом программы. Начиная с Олимпиады-2000 в Сиднее, российская сборная, возглавляемая Ириной Винер , женой бизнесмена, одного из богатейшийх людей страны Алишера Усманова , никому не отдает золотых медалей ни в личном, ни в командном многоборье (на Играх награды в этом виде спорта разыгрываются только в многоборье).

Напомним, что олимпийской чемпионкой Афин в команде является ныне скандально-известная экс-чиновница Ольга Глацких, которая сказала, что «государство ничего не должно студентам». Она недавно началавой новый проект, заведя страницу в инстаграме.

«Мне в феврале 30 лет. Это возраст вершины. Мне хочется надеяться, что мой чемпионский опыт, мой опыт чиновника и мой опыт правды будут востребованы. Я прошла уникальную школу и понимаю, что такое мотивация, что такое пассионарность. Мне кажется, что именно пассионарные люди, заряженные на успех и ориентированные на собственные силы, — это будущее нашей страны, — рассказала Глацких.

— Новое поколение должно само быть инициатором идей развития и должно полагаться на свои силы. Мы должны научиться воспитывать чемпионов, и именно для этого важно не бояться правды. Когда говоришь, что будешь правдива, все пугаются. Кажется, что ты начнешь выдавать государственные секреты и рассказывать про что-то ужасное, скрытое под ковром. Правда — это не жареные факты, это просто то, что есть на самом деле. Правду должны говорить все, кого родители правильно воспитывали».