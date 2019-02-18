Напал сам: подробности гибели чемпиона России

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Минкомсвязи РФ: погибший чемпион России по рукопашному бою сам напал на охранника 

Газета.Ru 1 час назад
Пресс-секретарь министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Новиков прокомментировал инцидент, в результате которого скончался чемпион России 2016 года по рукопашному бою Геннадий Павлов, сообщает "Советский спорт".
Появились кадры драки чемпиона России с охранником
Он отметил, что утром 17 февраля у здания Центрального телеграфа на Тверской площади именно охранник стал жертвой нападения, а не атлет.
"Минкомсвязь РФ крайне озабочено ситуацией. Запись камер показала, что на охранника напали. В ходе потасовки он просил свидетелей позвать помощь", — цитирует Агентство городских новостей Москва Новикова.
Ранее правоохранительные органы Москвы отпустили под обязательство о явке охранника, в драке с которым погиб чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов.
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Летние виды спорта , Видео , Геннадий Павлов , Евгений Новиков , Минкомсвязи РФ , Центральный телеграф , Советский спорт , АГН "Москва"
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