Скончался тренер сборной России по вольной борьбе Невретдинов

Член исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Шамиль Невретдинов, который также являлся главой отдела вольной борьбы и старшим тренером национальной сборной, умер на 78-м году жизни.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

«Федерация спортивной борьбы России, тренеры и спортсмены сборных по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают свои искренние соболезнования родным и близким Шамиля Тагировича», — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что Невретдинов на протяжении многих лет занимался подготовкой сборных СССР и России. В 1967 году получил звание мастера спорта по вольной борьбе.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске во время матча умер хоккеист.