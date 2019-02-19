Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скончался тренер сборной России по вольной борьбе Невретдинов 

RT на русском + ещё 8 5 часов назад
Фото: ©wrestrus.ru
Член исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Шамиль Невретдинов, который также являлся главой отдела вольной борьбы и старшим тренером национальной сборной, умер на 78-м году жизни.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
«Федерация спортивной борьбы России, тренеры и спортсмены сборных по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают свои искренние соболезнования родным и близким Шамиля Тагировича», — говорится в сообщении.
На сайте отмечается, что Невретдинов на протяжении многих лет занимался подготовкой сборных СССР и России. В 1967 году получил звание мастера спорта по вольной борьбе.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске во время матча умер хоккеист.
RT на русском: последние новости
В Минкомсвязи заявили, что погибший чемпион России по рукопашному бою был инициатором драки Колобков уверен, что у что Россия сможет провести летнюю Олимпиаду. Журналист «Эха Москвы» уволился после извинений за оскорбления в адрес «Зенита»
Летние виды спорта
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Футбол
Напал сам: подробности гибели чемпиона России
Летние виды спорта
Логинов рассказал об опоздании Гарничева на гонку
Биатлон
Аршавин отнял у жены автомобиль
Футбол
«Автомобильный ад» в NASCAR попал на видео
Автоспорт Происшествия
В Хорватии напали на игроков «Црвены Звезды»
Летние виды спорта Статьи
Туктамышева бросила вызов Медведевой
Фигурное катание Статьи
Порно-видео чемпиона «Формулы-1» слили в Сеть
Автоспорт
«Чистый кайф»: Сотникова покорила Байкал
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение