В Бразилии борец джиу-джитсу напал на зрителей

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💡 ATIVE AS NOTIFICACÕES (@jiujitsu_style) 23 Фев 2019 в 9:23 PST Борец джиу-джитсу Эрберт Сантуш набросился на зрителей после боя в рамках турнира BJJ Stars в Сан-Паулу, сообщает RT.

Судья прервал бой из-за того, что Сантуш получил травму колена. Затем боец вступил в перепалку с членами команды соперника Фелипе Пены, которые находились в зале. После обмена оскорблениями Сантуш спрыгнул с ринга и ринулся в сторону обидчиков, попутно сбив стоявшую рядом женщину. Завязалась массовая драка.

Победу в соревновании присудили Фелипе Пене. Сантуша увели из зала в сопровождении сотрудников службы безопасности спортивной арены.