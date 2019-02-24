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В Бразилии борец джиу-джитсу напал на зрителей 

РИА Новости + ещё 7 9 часов назад
Фото: кадр видео
Борец джиу-джитсу Эрберт Сантуш набросился на зрителей после боя в рамках турнира BJJ Stars в Сан-Паулу, сообщает RT.
Судья прервал бой из-за того, что Сантуш получил травму колена. Затем боец вступил в перепалку с членами команды соперника Фелипе Пены, которые находились в зале. После обмена оскорблениями Сантуш спрыгнул с ринга и ринулся в сторону обидчиков, попутно сбив стоявшую рядом женщину. Завязалась массовая драка.
Победу в соревновании присудили Фелипе Пене. Сантуша увели из зала в сопровождении сотрудников службы безопасности спортивной арены.
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