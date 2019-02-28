Российские велогонщики сняли проклятье ЧМ 

Россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова стали серебряными призерами чемпионата мира по велоспорту на треке. В польском Прушкове они взошли на пьедестал в командном спринте.
Золото досталось австралийкам Каарле Маккалох и Стефани Мортон. Им пара Шмелёва-Войнова проиграла 0,336 секунды. Бронза отошла к немкам Мириям Вельте и Эмме Хинце.
🥈Серебро: Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выиграли серебряные медали в командном спринте (32.591) на чемпионате мира в Прушкове. pic.twitter.com/RrVuzZqtY7— #FVSR 🚴🏻 (@fvsr_ru) 27 февраля 2019 г.
Мужская команда выступила чуть хуже, но также не осталась без медалей. Александр Шарапов, Денис Дмитриев и Павел Якушевский взяли бронзу. Золото досталось голландцам, а серебро — французам.
Russia 🇷🇺 power to 🥉 in the Men’s Team Sprint with the final between the Netherlands 🇳🇱 and France 🇫🇷 on it’s way #Pruszkow2019 pic.twitter.com/ki34rWbRn1— UCI Track Cycling (@UCI_Track) 27 февраля 2019 г.
Эта медаль на чемпионатах мира cтала первой для России в мужском командном спринте с 1995 года.
Ранее News.ru сообщал, что Шмелёва удостоилась премии «Серебряная лань», которая вручается лучшим спортсменам года.