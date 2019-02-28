Российские велогонщики сняли проклятье ЧМ

Россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова стали серебряными призерами чемпионата мира по велоспорту на треке. В польском Прушкове они взошли на пьедестал в командном спринте.

🥈Серебро: Анастасия Войнова и Дарья Шмелева выиграли серебряные медали в командном спринте (32.591) на чемпионате мира в Прушкове. pic.twitter.com/RrVuzZqtY7— #FVSR 🚴🏻 (@fvsr_ru) 27 февраля 2019 г. Золото досталось австралийкам Каарле Маккалох и Стефани Мортон. Им пара Шмелёва-Войнова проиграла 0,336 секунды. Бронза отошла к немкам Мириям Вельте и Эмме Хинце.

Эта медаль на чемпионатах мира cтала первой для России в мужском командном спринте с 1995 года.

Ранее News.ru сообщал, что Шмелёва удостоилась премии «Серебряная лань», которая вручается лучшим спортсменам года.