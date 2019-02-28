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Российские велогонщики сняли проклятье ЧМ 

News.ru 1 час назад
Россиянки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова стали серебряными призерами чемпионата мира по велоспорту на треке. В польском Прушкове они взошли на пьедестал в командном спринте.
Золото досталось австралийкам Каарле Маккалох и Стефани Мортон. Им пара Шмелёва-Войнова проиграла 0,336 секунды. Бронза отошла к немкам Мириям Вельте и Эмме Хинце.
Мужская команда выступила чуть хуже, но также не осталась без медалей. Александр Шарапов, Денис Дмитриев и Павел Якушевский взяли бронзу. Золото досталось голландцам, а серебро — французам.
Эта медаль на чемпионатах мира cтала первой для России в мужском командном спринте с 1995 года.
Ранее News.ru сообщал, что Шмелёва удостоилась премии «Серебряная лань», которая вручается лучшим спортсменам года.
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Летние виды спорта , Видео , Александр Шарапов , Денис Дмитриев , Дарья Шмелева
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