Борзаковский, Журова, Попов и Вяльбе определят лауреатов гранта для молодых спортсменов

В Москве дан старт заявочной кампании всероссийского благотворительного гранта «Заправляем в спорте» для юных спортсменов. С такой инициативой второй год подряд выступил Спортивный клуб «Лукойл»

Грант нацелен на поддержку юных спортсменов, занимающихся олимпийскими видами спорта, в возрасте от 8 до 14 лет. Размер гранта составит 100 000 рублей. Победителей также ждут экипировка и тренировки под началом олимпийских чемпионов.

Годом ранее участниками заявочной кампании благотворительного гранта «Заправляем в спорте» стали более тысячи молодых спортсменов не старше 15 лет из 53 регионов страны от Калининграда до Курильских островов.