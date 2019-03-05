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Борзаковский, Журова, Попов и Вяльбе определят лауреатов гранта для молодых спортсменов 

Партнерский материал 11 часов назад
Фото: Рамблер
В Москве дан старт заявочной кампании всероссийского благотворительного гранта «Заправляем в спорте» для юных спортсменов. С такой инициативой второй год подряд выступил Спортивный клуб «Лукойл».
Грант нацелен на поддержку юных спортсменов, занимающихся олимпийскими видами спорта, в возрасте от 8 до 14 лет. Размер гранта составит 100 000 рублей. Победителей также ждут экипировка и тренировки под началом олимпийских чемпионов.
В состав жюри нынешнего года вошли 3-кратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе, 4-кратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, 2-кратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко, 5-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексндр Легков, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Шаламова.
Годом ранее участниками заявочной кампании благотворительного гранта «Заправляем в спорте» стали более тысячи молодых спортсменов не старше 15 лет из 53 регионов страны от Калининграда до Курильских островов.
Комментарии
Летние виды спорта , Наталья Ищенко , Аделина Сотникова , Светлана Журова , Александр Попов , Ольга Зайцева , Алексей Тищенко , Юрий Борзаковский , Лукойл
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