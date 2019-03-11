Призер ОИ Келли Кэтлин погибла в 23 года

Трёхкратная чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила жизнь самоубийством, сообщает портал VeloNews со ссылкой на слова отца спортсменки. Девушке было 23 года.

Причины и обстоятельства трагедии не сообщаются. Известно, что тело погибшей было обнаружено в пятницу 8 марта вечером в доме велосипедистки в Калифорнии.

«Не было ни одной минуты, в которую мы бы не вспоминали о ней и о замечательной жизни, которую она могла бы прожить. Боль утраты невероятна», — заявил отец девушки Марк Кэтлин.

Информацию о гибели чемпионки подтвердили в Федерации велоспорта США. Председатель Федерации Боб Демартини заявил, что Келии Кэтлин навсегда останется «членом семьи велоспорта США».

«Для ее родных и близких наступило невероятно тяжелое время, мы хотим, чтобы их право на неприкосновенность личной жизни уважалось", — отметил Демартини.

Келли Кэтлин трижды становилась лучшей на чемпионатах мира по велотреку в 2016, 2017 и 2018 гг. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро американская спортсменка в составе сборной стала обладательницей серебряной медали.