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Дзюдоисту Никитину смягчили приговор за смертельное ДТП 

Газета.Ru + ещё 1 15 часов назад
Фото: Газета.ru
Областной суд Челябинска рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении дзюдоиста Никиты Никитина, который стал виновником смертельного ДТП, сообщает "ФедералПресс".
В декабре 2018 года суд вынес приговор спортсмену, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил столкновение с тремя машина. В данной аварии погиб один человек. Дзюдоиста лишили свободы на два года и десять месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортом два года и шесть месяцев и обязали выплатить штраф в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего в размере 1,9 млн рублей.
"Суд апелляционной инстанции принял во внимание доводы прокурора, изложенные в апелляционном представлении, и адвоката о необходимости изменения категории преступления с тяжкого на средней тяжести и смягчил основное наказание на один месяц", — заявили в пресс-службе областного суда Челябинска.
Адвокат обвиняемого просил уменьшить компенсацию морального вреда, однако эту часть наказания оставили без изменений.
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категория Конор Макгрегор по решению суда помогал в двух церквях.
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Летние виды спорта , Происшествия , Конор Макгрегор , Никита Никитин , ФедералПресс
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