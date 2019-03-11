Дзюдоисту Никитину смягчили приговор за смертельное ДТП

Областной суд Челябинска рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении дзюдоиста Никиты Никитина , который стал виновником смертельного ДТП, сообщает "ФедералПресс"

В декабре 2018 года суд вынес приговор спортсмену, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил столкновение с тремя машина. В данной аварии погиб один человек. Дзюдоиста лишили свободы на два года и десять месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортом два года и шесть месяцев и обязали выплатить штраф в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего в размере 1,9 млн рублей.

"Суд апелляционной инстанции принял во внимание доводы прокурора, изложенные в апелляционном представлении, и адвоката о необходимости изменения категории преступления с тяжкого на средней тяжести и смягчил основное наказание на один месяц", — заявили в пресс-службе областного суда Челябинска.

Адвокат обвиняемого просил уменьшить компенсацию морального вреда, однако эту часть наказания оставили без изменений.