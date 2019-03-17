Сборная России выиграла Кубок мира по вольной борьбе

Российские борцы выиграли Кубок мира по вольной борьбе на командном первенстве, которое проходило в Якутске.

В финале сборная России одержала победу над командой Ирана, выиграв 9 схваток из 10. Итоговый счёт 9:1.

В составе сборной России обладателями Кубка мира стали Арыйан Тютрин (весовая категория до 57 килограммов), Рамазан Ферзалиев (до 61 кг), Виктор Рассадин (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Магомед Рамазанов (до 79 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92кг), Владислав Байцаев (до 97 кг) и Зелимхан Хизриев (до 125 кг).

Россияне впервые за 8 лет стали обладателями Кубка мира по вольной борьбе.

Ранее сообщалось, что Путин рассмотрит вопрос о награждении чемпионов мира по вольной борьбе и их тренеров.