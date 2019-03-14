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В России разработали замену мельдонию 

Говорит Москва + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Речь идёт о биологической добавке, содержащей аминокислоты и минералы.
Об этом сообщил РИА Новости руководитель федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.
«Это не допинг, это не препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например, в пище», — сказал Уйба.
По его словам, эту добавку уже начали применять. Он пояснил, что она содержит в себе калий и натрий, которые есть, например, в мельдонии.
Всемирное антидопинговое агентство включило мельдоний в список запрещённых веществ в 2016 году. В том же году ряд российских спортсменов временно отстранили от соревнований из-за положительных допинг-проб на это вещество. Однако в апреле WADA установила допустимый порог концентрации мельдония в организме спортсмена.
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Летние виды спорта , Всемирное антидопинговое агентство
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