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Умерла олимпийская чемпионка по плаванию 

Рамблер + ещё 8 9 часов назад
Фото: Camera 4
Немецкая пловчиха, трехкратная олимпийская чемпионка Андреа Поллак скончалась на 58-м году жизни. Об этом сообщает Swim Swam.
По данным издания, спортсменка умерла после борьбы с онкологическим заболеванием.
Поллак входила в сборную ГДР на двух Олимпиадах. На ОИ-1976 в Монреале она завоевала два «золота», еще одна высшая награда досталась ей на московской Олимпиаде-1980.
Swim Swam отмечает, что Поллак вместе с другими спортсменами из Восточной Германии выдвинула обвинение в адрес тренеров и спортивных чиновников. Атлеты заявили, что им тайно давали запрещенные анаболические стероиды. Пловчиха рассказывала, что с 13 лет она получала от руководства пакеты с неизвестным порошком под видом витаминов.
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