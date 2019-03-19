Умерла олимпийская чемпионка по плаванию

Немецкая пловчиха, трехкратная олимпийская чемпионка Андреа Поллак скончалась на 58-м году жизни. Об этом сообщает Swim Swam.

По данным издания, спортсменка умерла после борьбы с онкологическим заболеванием.

Поллак входила в сборную ГДР на двух Олимпиадах. На ОИ-1976 в Монреале она завоевала два «золота», еще одна высшая награда досталась ей на московской Олимпиаде-1980.

Swim Swam отмечает, что Поллак вместе с другими спортсменами из Восточной Германии выдвинула обвинение в адрес тренеров и спортивных чиновников. Атлеты заявили, что им тайно давали запрещенные анаболические стероиды. Пловчиха рассказывала, что с 13 лет она получала от руководства пакеты с неизвестным порошком под видом витаминов.