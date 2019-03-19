Подписан рекордный контракт в истории спорта

Американский бейсболист Майк Траут подписал 12-летний контракт с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» на 430 миллионов долларов. Договор стал рекордным в истории спорта, сообщает ESPN.

Траут будет получать 36 миллионов долларов в год. Отмечается, что его нынешнее соглашение с клубом заканчивалось в 2020 году. Предыдущий рекорд принадлежал другому бейсболисту Заку Гринке, который зарабатывает 34,4 миллиона долларов в «Аризоне Даймондбэкс».

27-летний Траут выступает за «Лос-Анджелес Энджелс» с 2011 года. Он семь раз участвовал в Матче всех звезд MLB, а также дважды признавался лучшим игроком лиги.