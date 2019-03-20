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Представлен факел Олимпиады-2020 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Факел Олимпийских игр 2020 года по форме напоминает цветок сакуры. Он был представлен, как сообщает ТАСС, сегодня в Токио, где Игры и пройдут.
Факел Олимпиады-2020 весом 1,2 килограмма выполнен в цвете «золотая сакура» из алюминия. При этом часть использованного металла была переработана из того, что использовался для возведения временного жилья для пострадавших от землетрясения и цунами у побережья острова Хонсю в 2011 году.
Таким образом организаторы токийской Олимпиады намерены почтить память пострадавших от стихийного бедствия.
По форме факел напоминает цветок сакуры — состоит из пяти «лепестков». Из каждого из них будут выходить отдельные языки пламени.
Олимпиада в Токио состоится 24 июля — 9 августа 2020 года. Планируется, что факел будет зажжен 11 марта 2019-го, 20 марта — привезен в Японию, а 26 марта в префектуре Фукусима стартует эстафета олимпийского огня.
Летние виды спорта , Видео
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