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Зеппельт заподозрил велосипедистов «Тур де Франс» в применении допинга 

Спорт-Экспресс + ещё 7 10 часов назад
Фото: Reuters
Журналист канала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что велосипедисты из команд-участников "Тур де Франс" могут быть замешаны в нарушениии антидопинговых правил. В частности, они могут быть вовлечены в международную допинговую сеть, расследованием которой в последнее время занимаются сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с прокуратурой Германии.
Напомним, что 27 февраля в Зефельде были задержаны по подозрению в нарушении антидопингового законодательства два спортсмена сборной Австрии, один — Казахстана и два — Эстонии. Задержание произошло в рамках операции против международной допинговой сети. Кроме спортсменов, были задержаны два члена криминальной группировки, связанной с допингом.
Операция называлась "Кровопускание" и была проведена силами Федерального ведомства по уголовным делам Австрии, Бюро по борьбе с организованной преступностью, Таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена.
В ходе операции в Зефельде и Германии в общей сложности были задержаны девять человек и проведено 16 обысков. Была раскрыта криминальная группировка, которая связана со спортивным доктором Марком С.
Преступники действовали из немецкого Эрфурта и в течение нескольких лет снабжали спортсменов допингом.
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Летние виды спорта , Федеральная таможенная служба
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