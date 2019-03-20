Шестилетний чеченец поставил рекорд по отжиманиям на брусьях

Шестилетний Рахим Куриев из Чечни поставил новый рекорд по отжиманию на брусьях. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Мальчик смог за один подход отжаться на брусьях 330 раз. Издание утверждает, что это мировой рекорд в его возрастной категории. Достижение официально зафиксировали представители Книги рекордов России.

12 ноября Рахим Куриев стал рекордсменом Чечни по количеству отжиманий, сделав 4105 повторений за два часа и 26 минут. Свое достижение он посвятил главе Чечни Рамзану Кадырову , который после этого подарил мальчику белый Mercedes.

В конце ноября Куриев попал в Книгу рекордов России с другим рекордом по количеству отжиманий. Тогда он течение 2,5 часов, не делая перерывов, отжался 3202 раза. Одна из прошлых попыток не была засчитана официально, поскольку он отвлекался, чтобы передвинуть счетные палочки.

По словам родителей, ребенок занимается спортом уже несколько лет. В основном, он делает это дома под надзором отца, который мечтает сделать из сына олимпийца. Мальчик умеет садиться на шпагат и держать планку, стоя на руках.