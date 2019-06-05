Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала фото в инстаграме, сообщает "Советский спорт".
На фото спортсменка запечатлена в спортивном манеже. На девушке надето эффектное черное платье с цветочным рисунком.
"Мне кажется, шикарное сочетание… Спорт, манеж, мода, стиль…" — подписала публикацию Исинбаева.
Прыгунья является обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин.
Помимо победы в Олимпийских игра 2004 и 2008 года, она также выигрыала три чемпионата мира на открытом воздухе и четыре в помещении.
Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.