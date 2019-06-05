Исинбаева появилась в спортивном манеже в платье

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала фото в инстаграме, сообщает "Советский спорт".

На фото спортсменка запечатлена в спортивном манеже. На девушке надето эффектное черное платье с цветочным рисунком.

"Мне кажется, шикарное сочетание… Спорт, манеж, мода, стиль…" — подписала публикацию Исинбаева.

Прыгунья является обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин.

Помимо победы в Олимпийских игра 2004 и 2008 года, она также выигрыала три чемпионата мира на открытом воздухе и четыре в помещении.