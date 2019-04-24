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Двукратная чемпионка ОИ завершила карьеру в 24 года 

Газета.Ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Австралийская пловчиха Бриттани Элмсли объявила о завершении карьеры, передает "Советский спорт".
24-летняя спортсменка считает, что пришло время уйти из спорта.
"После 12 лет, которые я посвятила стремлению к совершенству своего ума, тела и души, я могу с гордостью объявить, что мое соревновательное плавание подошло к концу", — рассказала Элмсли в своем инстаграме.
В составе сборной страны пловчиха выигрывала эстафету 4×100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года и Рио-де-Жанейро-2016.
Ранее пловец провалил тест на наркотики.
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Летние виды спорта , Зимние виды спорта , Советский спорт
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