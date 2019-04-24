Двукратная чемпионка ОИ завершила карьеру в 24 года

Австралийская пловчиха Бриттани Элмсли объявила о завершении карьеры, передает "Советский спорт".

24-летняя спортсменка считает, что пришло время уйти из спорта.

"После 12 лет, которые я посвятила стремлению к совершенству своего ума, тела и души, я могу с гордостью объявить, что мое соревновательное плавание подошло к концу", — рассказала Элмсли в своем инстаграме.

В составе сборной страны пловчиха выигрывала эстафету 4×100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года и Рио-де-Жанейро-2016.

Ранее пловец провалил тест на наркотики.