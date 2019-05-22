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«Мы как мамонты: были и вымерли» 

Lenta.ru 22 мая 2019
Фото: страница «Клуб Ветеранов Бейсбола» в Facebook
Бейсбол для большинства россиян — вид спорта из американских фильмов. Каждый знает его основные атрибуты — биту и мяч, а вот в правилах разбираются единицы. Это понятно: в нашей стране бейсбольным традициям просто неоткуда было взяться. Несмотря на это, в свое время отечественная сборная на международном уровне смотрелась весьма солидно, а лучшие ее игроки даже уезжали выступать в США. О попытках бейсбола прижиться в СССР и России — в материале «Ленты.ру».

Западная экзотика

Бейсбол в США — неотъемлемая часть культуры. Родиной его считается Нью-Йорк, именно там в 1845 году пожарный Александр Картрайт создал эскиз бейсбольного поля и разработал похожие на современные правила игры. В 1953-м в США Картрайта официально признали основателем бейсбола.
Сейчас этим видом спорта занимаются более 11 миллионов американцев — по популярности он уступает лишь американскому футболу. В Главной лиге бейсбола (MLB) представлены 30 команд, средняя посещаемость матчей — 30 тысяч зрителей, а суммарный доход лиги за сезон близок к десяти миллиардам долларов.
Бейсбол напоминает английский крикет или русскую лапту, только правила в нем гораздо сложнее. Если коротко, в игре принимают участие две команды, по девять или десять человек в каждой. Они постоянно меняются ролями, находясь то в нападении, то в обороне. Цель участников — набрать наибольшее количество очков (ранов). Эти очки засчитываются нападающей команде после того, как ее игрок возвращается в дом (один из углов игрового квадрата, откуда спортсмен начинает движение), последовательно побывав на всех базах — оставшихся углах площадки.
Матч длится девять раундов, которые называются иннингами. В каждом из них мячом владеет обороняющаяся команда. Питчер («бросающий») подает его кетчеру («ловцу»), а игрок нападения («бэттер»), который стоит между питчером и кетчером, старается отбить мяч битой. Каждую подачу питчер выполняет так, чтобы мяч пролетел на высоте от колен до груди бэттера — в так называемой страйк-зоне. Бэттер обязан отбивать только такие мячи, а остальные должен игнорировать. За невыполнение этого правила начисляются штрафные очки.
Попав по мячу в страйк-зоне, бэттер бежит к первой базе. Обороняющаяся команда в составе трех бейсменов (спортсменов, «охраняющих» базы), трех аутфилдеров, находящихся на отдаленных от дома участках поля, и шорт-стопа, стоящего между второй и третьей базами, должна поймать мяч до прибытия бэттера на базу. Если это удается, противник получает аут (вывод из игры, при котором бэттер покидает поле). Его место занимает товарищ по команде, а после трех аутов (когда три игрока нападения получают вывод) заканчивается половина иннинга. Тогда команды меняются ролями. Если же бэттер успевает прибежать к базе, игра продолжается. Когда он побывает на всех базах, команде начисляется очко. Это также приводит к смене ролей.
В случае ничьей после 9-го иннинга играют 10-й, 11-й и так до момента, пока не выявят победителя.

Первое пришествие

В нашу страну бейсбол впервые попал в начале 30-х годов прошлого века, во времена Великой депрессии, когда американцы приезжали в СССР. Главной бейсбольной площадкой стал московский Парк культуры им. Горького. Москвичи заинтересовались игрой и постепенно приобщились к ней.
Уже в 1932 году в Москве появились две бейсбольные команды — Клуба иностранных рабочих и Автомобильного завода им. Сталина. Первую экипировку они получили в подарок от мигрантов, поскольку в Советском Союзе ее никогда не производили.
В 1934-м курс бейсбола впервые появился в плане обучения студентов Московского института физической культуры, а у западной трибуны стадиона «Динамо» оборудовали первую площадку для этого вида спорта. Поначалу советские власти поддерживали развитие бейсбольной культуры, но продолжалось это недолго. С началом Большого террора отношение к бейсболу было пересмотрено: его признали враждебным и запретили. Тех, кто запрету сопротивлялся, арестовывали и отправляли в лагеря. Об этом в книге «Брошенный: Американская трагедия в сталинской России» рассказывает историк Тим Цулиадис.

Новый русский

После этого бейсбола в СССР не было на протяжении четырех десятилетий. В середине 80-х игра получила второй шанс: бейсбол стал олимпийским видом (позже он был исключен из программы Игр, но в 2020 году вернется в нее — прим. «Ленты.ру»).
В 1987-м коллегия Госкомспорта решила развивать бейсбол в советской стране. Была создана Федерация бейсбола, софтбола и русской лапты, собрана национальная команда, анонсирован чемпионат страны. К концу 1989-го в СССР насчитывалось более 50 команд, а общее число бейсболистов превысило полторы тысячи человек.
Сильнейшей командой стали московские «Красные дьяволы». По словам их капитана и кетчера Андрея Артамонова, бейсболистом он стал случайно. Придя в 1987-м в Московский авиационный институт (МАИ), при котором была создана первая в стране команда, он попал на тренировку: «Я пошел, но даже не знал, куда. То ли в американский футбол, то ли в бейсбол. Дали биту, удачно отбил там что-то, и меня взяли», — рассказал он «Ленте.ру». Потом команду МАИ передали Московскому химико-технологическому институту (МХТИ). Бейсболисты этой команды впоследствии составили костяк сборной СССР.
Однако в Союзе не хватало профессионалов, которые могли бы помочь национальной команде стать конкурентоспособной в мире. Поэтому в 1989-м советская сборная впервые посетила США в учебных целях. По словам Артамонова, поразило там качество полей, а главное — количество мячей: «Пришли на тренировку — обалдели. Столько мячей было! Валялись повсюду, и никто их не собирал». Во время этой стажировки бейсболисты тренировались у лучших тренеров, а игры проводили с ветеранами клуба «Нью-Йорк Янкиз». Два матча даже удалось выиграть.
Естественно, поездка в США проходила в сопровождении сотрудников спецслужб, но особого давления спортсмены не ощущали. Главное требование — никуда не ходить в одиночку, а в остальном ограничений практически не было. Удалось даже подружиться с некоторыми американскими игроками: «Шла холодная война, но тогда она уже всем надоела. Мы были настолько разные и интересные друг для друга, потрогать хотели. Никакой агрессии». Даже в гости к американцам ходить можно было — компанией или в сопровождении специального человека.
После 1989-го советские спортсмены еще несколько раз посетили родину бейсбола. Один раз — Вашингтон. Главное впечатление оттуда — случайная встреча с тогдашним президентом США Рональдом Рейганом: «Мы были на экскурсии в Белом доме. А Рейган в это время с женой на вертолете улетал в свой загородный дом. Ему передали, что пришли советские бейсболисты. Тогда он вернулся, поздоровался», — вспоминает Артамонов. Правда, кроме воспоминаний от этой встречи не осталось ничего — ни фото, ни видеохроники.

«Людей подходящих не оказалось»

Но даже когда популяризацией бейсбола в стране занялись на государственном уровне, поддержки все равно не хватало. «Моя команда, например, с лучшими клубами Европы играла на равных. А ведь в этих клубах американские профессионалы выступали. Просто нужно было в тот момент заниматься развитием нашего спорта, а людей, подходящих для этого, не оказалось. Мы как мамонты: были и вымерли», — отмечает Артамонов.
Потом стало еще хуже: распался Советский Союз, а новой стране было совсем не до бейсбола. Нехватка средств выражалась во всем. Например, экипировку для занятий приходилось закупать в США. Деньги во времена СССР на это выделялись регулярно, а вот в 1991-м начались сбои. То же самое произошло и с зарплатами.
Тем не менее находились те, кто готов был чуть ли не на общественных началах поддерживать этот спорт. Сборная России регулярно выступала на чемпионатах Европы, сумев улучшить результат с восьмого места в 1993 году до второго в 2001-м. На сегодня серебро того континентального первенства — самый крупный успех национальной команды на международной арене.
Главной звездой команды был Александр Низов — бывший бейсболист американского клуба Butte Cooper Kings. Он единственный россиянин, чья форма хранится в Зале бейсбольной славы в Куперстауне (штат Нью-Йорк). Сейчас Александр руководит Фондом развития бейсбола и софтбола России и пишет книги — методику обучения детей.

«В России считается, что можно не тренироваться»

Кажется странным, что российский спортсмен заинтересовал родоначальников бейсбола. Тем не менее Низов подписал соглашение с американским клубом задолго до серебряного триумфа ЧЕ — в 1995-м (но из-за службы в армии заиграл там только спустя два года). Как же получилось, что его заметили и предложили контракт? Все благодаря усилиям американского специалиста Боба Протекстора, который приезжал сюда в начале 90-х. Он и помог Низову, одному из самых скоростных игроков в национальной команде, перейти в заокеанский чемпионат.
«Я решил, что смогу помочь бейсболу в вашей стране. Его здесь не было совсем, — вспоминает Протекстор. — Мне все друзья, конечно, говорили, что я сумасшедший. Русские и американцы не любят друг друга, но это неправильно. Я приехал в Москву, а люди тут такие добрые, меня очень хорошо приняли». Во время работы с советскими, а потом и с российскими командами Боб сотрудничал с американскими клубами: находил игроков в России и рекомендовал им попробовать в США.
«Спрашивал: «Хотите поехать?» В основном, все хотели. Человек двадцать за все время я отправил играть в Америку. В России есть таланты», — говорит он.
Так Низов и провел в Америке два сезона, которые вспоминает с теплотой. Отношения в команде были дружественными, конкуренция — приятно высокой, а сам чемпионат — интересным. Уровень зарплат в Штатах, конечно, тоже был соответствующим: «Платили от 850 до 1200 долларов. При переходе в высшую лигу еще бонусы — миллион, два миллиона долларов», — рассказывает он. Суммы эти в разы отличались от российских зарплат.
За время, проведенное в США, Низов понял, что проблема российского бейсбола — в отношении к нему: «Я как-то опоздал на автобус на игру. В итоге к самому началу матча приехал. Я должен был быть в основе, но в наказание меня на 12 туров посадили на лавку. Там нужно показывать профессионализм во всем. А в России как: считается, что можно где-то не тренироваться, где-то пропустить. Так никогда ничего не получится».
После серебра на континентальном первенстве в 2001 году члены сборной России на протяжении двух лет получали государственную стипендию, но курс Федерации бейсбола поменялся. Регионы перестали финансироваться должным образом, из-за чего успех команды после смены поколений развить не удалось. С тех пор выше восьмого места на ЧЕ сборная России не поднималась.
Что же, бейсбол уже приходил в нашу страну дважды и когда-то, может быть, получит третий шанс. Во всяком случае, он имеет на это право. А настоящий бейсболист уже сейчас знает, что нужно делать. Бей и беги!
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Летние виды спорта , Статьи , Рональд Рейган , МАИ , Lenta.ru
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