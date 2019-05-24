Стал известен состав сборной России по фехтованию на ЧЕ

Тренерский совет Федерации фехтования России утвердил состав национальной команды на чемпионат Европы в немецком Дюссельдорфе.

Чемпионат Европы по фехтованию пройдёт в Дюссельдорфе с 17 по 22 июня.

Ранее сообщалось, что Дериглазова завоевала золото в фехтовании на рапирах на этапе Гран-при в Китае.