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Стал известен состав сборной России по фехтованию на ЧЕ 

RT на русском + ещё 5 10 часов назад
Фото: AFP
Тренерский совет Федерации фехтования России утвердил состав национальной команды на чемпионат Европы в немецком Дюссельдорфе.
Как сообщает ТАСС, в состав команды рапиристок вошли Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина, запасной станет Светлана Трипапина. В мужскую команду включены Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, и Кирилл Бородачёв (запасной).
В состав женской сборной по фехтованию на сабле вошли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Анна Егорян и Светлана Шевелева (запасная), у мужчин — Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко, Константин Лоханов, Илья Моторин (запасной).
В заявку шпажисток включены Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова, Виолетта Храпина и Дарья Мартынюк (запасная), у мужчин — Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос, Георгий Бруев и Павел Сухов (запасная).
Чемпионат Европы по фехтованию пройдёт в Дюссельдорфе с 17 по 22 июня.
Ранее сообщалось, что Дериглазова завоевала золото в фехтовании на рапирах на этапе Гран-при в Китае.
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Летние виды спорта , Камиль Ибрагимов , Тимур Сафин , Ольга Никитина , Сергей Бида , Анастасия Иванова , Сергей Ходос , Тимур Арсланов , Алексей Черемисинов , Лариса Коробейникова , Инна Дериглазова , Любовь Шутова , Софья Великая , Аделина Загидуллина , Павел Сухов , Вениамин Решетников , Дмитрий Даниленко , Совет Федерации
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