Организаторы сократили маршрут 16-го этапа «Джиро» из-за риска схода лавины

Организаторы "Джиро д'Италия" сократили маршрут 16-го этапа велогонки, отменив подъем на Гавию, сообщает Cyclingweekly.

Причинами изменений называются погодные условия и риск схода лавин.

Гонщикам предстоит проехать 194 километра вместо 226. Этап стартует в Ловере и завершится в Понте-ди-Леньо. В рамках этапа гонщикам предстоит подняться на Пассо-делла-Презолана и Чево.

Шестнадцатый этап "Джиро" состоится во вторник. После 14 этапов общий зачет возглавляет эквадорский велогонщик Ричард Карапас из Movistar.