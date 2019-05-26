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Организаторы сократили маршрут 16-го этапа «Джиро» из-за риска схода лавины 

Спорт РИА Новости + ещё 4 9 часов назад
Фото: © AFP 2019 / LUK BENIES
Организаторы "Джиро д'Италия" сократили маршрут 16-го этапа велогонки, отменив подъем на Гавию, сообщает Cyclingweekly.
Причинами изменений называются погодные условия и риск схода лавин.
Гонщикам предстоит проехать 194 километра вместо 226. Этап стартует в Ловере и завершится в Понте-ди-Леньо. В рамках этапа гонщикам предстоит подняться на Пассо-делла-Презолана и Чево.
Шестнадцатый этап "Джиро" состоится во вторник. После 14 этапов общий зачет возглавляет эквадорский велогонщик Ричард Карапас из Movistar.
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