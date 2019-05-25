Умер Олимпийский чемпион по академической гребле Олег Голованов

Олимпийский чемпион по академической гребле 1960 года Олег Голованов умер в возрасте 84 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гребного спорта России (ФГСР).

"Человек широкой души, искренне преданный спорту, он навсегда останется примером для подрастающего поколения. Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая память об Олеге Сергеевиче сохранится в наших сердцах навсегда", — говорится в сообщении.

"Федерация гребного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Сергеевича, всем тем, кто знал и любил его", — добавляется в сообщении.

Голованов на Олимпиаде-1960 в Риме выиграл золото в двойке распашной без рулевого. Он также становился серебряным призером чемпионата мира 1962 года и чемпионата Европы 1959 года.