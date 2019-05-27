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Чемпионка мира по гимнастике дисквалифицирована за допинг 

Газета.Ru + ещё 5 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Александра Семенова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), спортсменка дисквалифицирована на два года. Срок отстранения начинается с 12 ноября 2018 года.
Семенова признана виновной в нарушении пункта 2.1 "Общероссийских антидопинговых правил" ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").
Гимнастка является чемпионкой мира 2014 года, двукратной чемпионкой Европы 2014 года в многоборье и упражнениях с тремя мячами и двумя лентами, а также серебряным призером европейского первенства в финалах с десятью булавами.
Ранее двух тяжелоатлетов признали виновными в нарушении антидопинговых правил.
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Летние виды спорта , ИТАР-ТАСС
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