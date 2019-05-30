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Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Фотографии топлес, выложенные в Instagram российской пловчихой Юлией Ефимовой, наделали много шума в Сети. На снимки отреагировали не только сотни пользователей соцсети, но и известные люди.
Фото появились в Instagram 29 мая. Согласно геотегу, снимки сделаны на одном из пляжей Малибу в Калифорнии (США). На кадрах Ефимова предстала в раздельном купальнике без верхней части. При этом оголённую грудь спортсменка прикрывает двумя ананасами. Пост сопровождают хэштеги #calilifestyle (пер. «калифонийский стиль жизни» — прим. ред.) и #pineapplelove (пер. «ананасовая любовь» — прим.ред.). Фотографии вызвали бурное обсуждение поступка пловчихи в комментариях. Одним из первых отреагировал телекомментатор Дмитрий Губерниев.
«Вот это ананасы», — восхитился журналист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Впрочем, многие пользователи Сети посчитали, что Ефимовой пора найти своего спутника жизни.
«Пора Юльке замуж», — заявил пользователь под ником @obervadim.
«Она голодная выдайте ее замуж», — отметил @mikailov_666.
«Выходи за меня», — предложил @chernizoz.
Впрочем преданные поклонники спортсменки ничего постыдного в её поступке не увидели, попутно отметив, что девушка находится в прекрасной физической форме.
Комментарии19
Летние виды спорта , Видео , Дмитрий Губерниев , Юлия Ефимова
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