Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес

Фотографии топлес, выложенные в Instagram российской пловчихой Юлией Ефимовой , наделали много шума в Сети. На снимки отреагировали не только сотни пользователей соцсети, но и известные люди.

Фото появились в Instagram 29 мая. Согласно геотегу, снимки сделаны на одном из пляжей Малибу в Калифорнии (США). На кадрах Ефимова предстала в раздельном купальнике без верхней части. При этом оголённую грудь спортсменка прикрывает двумя ананасами. Пост сопровождают хэштеги #calilifestyle (пер. «калифонийский стиль жизни» — прим. ред.) и #pineapplelove (пер. «ананасовая любовь» — прим.ред.). Фотографии вызвали бурное обсуждение поступка пловчихи в комментариях. Одним из первых отреагировал телекомментатор Дмитрий Губерниев

«Вот это ананасы», — восхитился журналист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Впрочем, многие пользователи Сети посчитали, что Ефимовой пора найти своего спутника жизни.

«Пора Юльке замуж», — заявил пользователь под ником @obervadim.

«Она голодная выдайте ее замуж», — отметил @mikailov_666.

«Выходи за меня», — предложил @chernizoz.

Впрочем преданные поклонники спортсменки ничего постыдного в её поступке не увидели, попутно отметив, что девушка находится в прекрасной физической форме.