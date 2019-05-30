Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гимнастки Гузенкова и Анненкова победили на этапе Гран-при в Израиле 

RT на русском + ещё 1 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянки Анастасия Гузенкова и Ирина Анненкова завоевали золотые медали в индивидуальных соревнованиях на этапе Гран-при по художественной гимнастике в израильском Холоне.
Гузенкова оказалась сильнейшей в упражнениях с лентой, набрав 19,950 балла.
Второй стала Анастасия Салос из Белоруссии (19,300), а третьей — представительница Болгарии Невиана Владинова (19,150).
Анненкова заняла первое место в упражнениях с обручем с результатом 21,650 балла.
На второй позиции расположилась украинка Влада Никольченко (21,200), а замкнула тройку лучших болгарка Катрин Царева (20,950).
Помимо этого Гузенкова завоевала бронзу в упражнении с мячом, а Анненкова стала серебряной призёркой в соревнованиях с булавами. Гузенкова и Анненкова также стали второй и третьей соответственно в индивидуальном многоборье.
В командных соревнования сборная России выиграла бронзу в упражнениях с пятью мячами, и серебро — в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.
Ранее сборная России выиграла все золотые медали на ЧЕ по художественной гимнастике.
RT на русском: последние новости
Француз Петерс выиграл 17-й этап престижной веломногодневки «Джиро д’Италия» Российский самбист Камбиев дисквалифицирован на восемь месяцев за допинг Ушёл из жизни олимпийский чемпион-1960 по академической гребле Голованов
Комментарии
Летние виды спорта , Ирина Анненкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вот это поворот: кому агент Роналду продаст Дзюбу
Российские волейболистки вновь проиграли в Лиге наций2
Муллина стала третьей на турнире в Стокгольме
«Если не принимать, я умру»: Слуцкая о страшном диагнозе19
Жена Овечкина пожаловалась на выдуманное интервью1
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
01:00
Жене Овечкина напомнили о жизни в США
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение