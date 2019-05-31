Члена сборной РФ убил скоростной катер

Член сборной РФ по виндсерфингу, 18-летний Артем Акимов погиб в акватории Финского залива во время подготовки к соревнованиям. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Акимов погиб в результате столкновения виндсерфа с пассажирским катером «Метеор».

Директор спортивной школы по парусному спорту «Крестовский остров» Наталья Федорова рассказала, что молодой человек недавно отобрался на первенство мира по виндсерфингу, к этому турниру он и готовился в Финском заливе.

Федорова отметила, что Акимов был опытнейшим спортсменом, который досконально знал акваторию Малой Невки и Петровского фарватера.

В день происшествия спортсмен стартовал от своей школы на Крестовском острове, добрался до Морской набережной Васильевского острова и развернулся. Петровский фарватер он пересекал на высокой скорости. На записях камер наблюдения видно, что спортсмен и катер сближались под прямым углом, не меняли траекторий и скорости.

Федорова предположила, что спортсмен и капитан «Метеора» не заметили друг друга, хотя за Акимовым были закреплены ярко-желтая доска и ярко-малиновый парус с почти пятиметровой мачтой. В результате спортсмен пересек судовой ход и попал под катер.

Сначала спасателям удалось найти в заливе только обломки серфа, на следующий день были найдены останки погибшего. Из-за гибели спортсмена начали проверку местные следователи.

Артем Акимов родился в Ростовской области, затем жил в Петербурге. Виндсёрфингом он занимался с детства. В 2019 году он должен был окончить школу.