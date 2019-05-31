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Члена сборной РФ убил скоростной катер 

Рамблер + ещё 1 13 часов назад
Фото: Instagram
Член сборной РФ по виндсерфингу, 18-летний Артем Акимов погиб в акватории Финского залива во время подготовки к соревнованиям. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, Акимов погиб в результате столкновения виндсерфа с пассажирским катером «Метеор».
Директор спортивной школы по парусному спорту «Крестовский остров» Наталья Федорова рассказала, что молодой человек недавно отобрался на первенство мира по виндсерфингу, к этому турниру он и готовился в Финском заливе.
Федорова отметила, что Акимов был опытнейшим спортсменом, который досконально знал акваторию Малой Невки и Петровского фарватера.
В день происшествия спортсмен стартовал от своей школы на Крестовском острове, добрался до Морской набережной Васильевского острова и развернулся. Петровский фарватер он пересекал на высокой скорости. На записях камер наблюдения видно, что спортсмен и катер сближались под прямым углом, не меняли траекторий и скорости.
Федорова предположила, что спортсмен и капитан «Метеора» не заметили друг друга, хотя за Акимовым были закреплены ярко-желтая доска и ярко-малиновый парус с почти пятиметровой мачтой. В результате спортсмен пересек судовой ход и попал под катер.
Сначала спасателям удалось найти в заливе только обломки серфа, на следующий день были найдены останки погибшего. Из-за гибели спортсмена начали проверку местные следователи.
Артем Акимов родился в Ростовской области, затем жил в Петербурге. Виндсёрфингом он занимался с детства. В 2019 году он должен был окончить школу.
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Летние виды спорта , Наталья Федорова
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