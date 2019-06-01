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Парусный спорт. «Ника» и «Броненосец» открыли второй этап RC44 Cup 

Вести.Ru + ещё 1 7 часов назад
В конце нынешнего мая, спустя много лет флот яхт класса RC44 вернулся в хорватскую Истрию. Здесь в далеком уже 2012 году состоялся чемпионат мира класса с участием 16 экипажей. Интересно, что первая тройка того "мира" и сейчас на стартовой линии.
Это, прежде всего, чемпионы мира-2012 Peninsula Petroleum, победители сезона-2012 (и многих других) — британская Aqua и ветераны класса, словенцы Ceeref, которые в тот сезон были третьими.
Как и в октябре 2012-го, Истрия встретила флот RC44 нового сезона в составе девяти лодок легкими нестабильными ветрами. Днем ранее, под дождем состоялись три тренировочные гонки, а 30 мая, после длительного ожидания, был дан старт первой и единственной пока состоявшейся гонке второго этапа RC44 Cup.
После неудачного старта, когда российский "Броненосец" ушел во втором эшелоне на правую сторону лавировки, казалось, у экипажа Кирилла Фролова уже нет шансов. Но команде удалось не только отыграть отставание, но и огибаться в тройке.
На первом подветренном отрезке "Броненосец" даже возглавил флот, но на финише был только третьим, после другой нашей лодки — "Ники" и победителя гонки — Ceeref. Старт второй гонки дня так и не удалось дать: после длительного ожидания ветер не стабилизировался по направлению.
"Хотя у нас и был план идти направо после старта, сам старт оказался неудачным — помешала Peninsula Petroleum, — говорит рулевой "Броненосца" Кирилл Фролов, но мы серьезно поборолись у первого знака и обогнулись третьими. Далее, на полном курсе мы просто улетели, так как шли по усилению. На втором знаке огибались уже вторыми и финишировали третьими. Несмотря на нестабильные ветра, а дуло с берега с усилениями, все в равных условиях и здесь совсем не лотерея, скорее, по случайности можно проиграть, а не выиграть".
После неудачного этапа европейской серии в классе Melges20, Владимир Просихин порадовал болельщиков уверенным стартом в своем любимом классе RC44. Завершив первый этап на второй строчке, "Ника" открыла соревнования в Хорватии также вторым результатом, хотя были шансы победить в этой гонке.
Что касается дебютантов серии, екатеринбуржцев из команды "Таватуй", которые так приятно удивили в апреле в Черногории, то первый день второго этапа не принес им положительных эмоций. Пускай старт был неплох, но заходы ветра помешали удержать позицию.
Гонки Adris RC44 Cup Rovinj продолжатся до воскресенья, 2 июня, включительно.
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Летние виды спорта , Видео , Владимир Просихин , Кирилл Фролов
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