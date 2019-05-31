Трое неизвестных похитили чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля и потребовали снять со счетов 12 млн рублей.
Как сообщает «Комсомольская правда», 30 мая трое мужчин под видом полицейских вошли в квартиру к Чмулю, схватили его и перевезли в другую квартиру. Там злоумышленники потребовали у чемпиона снять 12 млн рублей со счетов фирмы, собственником которой он является, и перевести их на их счет.
После того, как Чмуль подписал соответствующие документы, преступники его отпустили.
На следующий день спортсмен обратился в правоохранительные органы. По данному факту проводится следственная проверка.