Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Потребовали 12 миллионов: неизвестные похитили чемпиона России по тхэквондо 

Рамблер 7 часов назад
Фото: соцсети
Трое неизвестных похитили чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля и потребовали снять со счетов 12 млн рублей.
Как сообщает «Комсомольская правда», 30 мая трое мужчин под видом полицейских вошли в квартиру к Чмулю, схватили его и перевезли в другую квартиру. Там злоумышленники потребовали у чемпиона снять 12 млн рублей со счетов фирмы, собственником которой он является, и перевести их на их счет.
После того, как Чмуль подписал соответствующие документы, преступники его отпустили.
На следующий день спортсмен обратился в правоохранительные органы. По данному факту проводится следственная проверка.
Летние виды спорта , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба сравнил себя с героем «Игры престолов»1
Польский хавбек Шиманьский перешел в «Динамо»
Роналдо сравнил чемпионаты Англии и Испании по футболу
«Челси» готов отпустить Сарри в «Ювентус»
«Развернулась к нам попой»: Дзюба сделал откровение
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение