Потребовали 12 миллионов: неизвестные похитили чемпиона России по тхэквондо

Трое неизвестных похитили чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля и потребовали снять со счетов 12 млн рублей.

Как сообщает «Комсомольская правда», 30 мая трое мужчин под видом полицейских вошли в квартиру к Чмулю, схватили его и перевезли в другую квартиру. Там злоумышленники потребовали у чемпиона снять 12 млн рублей со счетов фирмы, собственником которой он является, и перевести их на их счет.

После того, как Чмуль подписал соответствующие документы, преступники его отпустили.