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Нашествие бегемотов прервало матч по регби в ЮАР 

ТК «Звезда» + ещё 4 3 часа назад
Для севера ЮАР разгуливающие бегемоты — нормальное явление.
Матч по регби на севере ЮАР в городе Цанин пришлось остановить из-за нашествия бегемотов, пишет газета Far North Bulletin. Состязание команд проходило на поле Letaba Rugby Club.
В какой-то момент животные вышли на поле и стали жевать траву, медленно прохаживаясь рядом друг с другом.
По мнению издателя газеты Джо Дрейер, причиной прихода незваных гостей является наличие реки Летаба возле спортивного поля.
Для севера ЮАР разгуливающие бегемоты — нормальное явление. Так, в городе Сент-Люша животные могут ходить прямо по улицам. Этот населенный пункт часто называют «городом гиппопотамов» — там даже можно встретить предупреждающие таблички «Опасайтесь гиппопотамов».
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