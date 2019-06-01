Нашествие бегемотов прервало матч по регби в ЮАР

Для севера ЮАР разгуливающие бегемоты — нормальное явление.

Матч по регби на севере ЮАР в городе Цанин пришлось остановить из-за нашествия бегемотов, пишет газета Far North Bulletin. Состязание команд проходило на поле Letaba Rugby Club.

В какой-то момент животные вышли на поле и стали жевать траву, медленно прохаживаясь рядом друг с другом.

По мнению издателя газеты Джо Дрейер, причиной прихода незваных гостей является наличие реки Летаба возле спортивного поля.

Для севера ЮАР разгуливающие бегемоты — нормальное явление. Так, в городе Сент-Люша животные могут ходить прямо по улицам. Этот населенный пункт часто называют «городом гиппопотамов» — там даже можно встретить предупреждающие таблички «Опасайтесь гиппопотамов».