СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".

Как сообщает Джордж Арбутнотт, российских спортсменов ждет отстранение в связи с допинговым скандалом прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

По информации источника, медицинские документы чиновником Всероссийской федерации легкой атлетики были сфальсифицированы таким образом, чтобы россиянин смог выступить за страну в Играх в Токио в 2020 году.

"Я думаю, Россия столкнётся с запретом на участие в Олимпиаде — 2020 из-за того, что высокопоставленные чиновники российской федерации лёгкой атлетики были причастны к изготовлению ложных документов с целью сокрытия допинг-преступления со стороны прыгуна в высоту Лысенко, который может выиграть золото на Играх", — написал журналист в твиттере.

Россиянина отстранили за пропуск нескольких допинг-тестов. При проведении специального расследования были обнаружены расхождения в устных показаниях спортсмена и предъявленных доказательствах. Это было расценено комиссией как попытка фальсификации.

Ожидается, что Лысенко будет дисквалифицирован на четыре года.