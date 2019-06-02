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СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 

Газета.Ru + ещё 21 7 часов назад
Фото: Reuters
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".
Как сообщает Джордж Арбутнотт, российских спортсменов ждет отстранение в связи с допинговым скандалом прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
По информации источника, медицинские документы чиновником Всероссийской федерации легкой атлетики были сфальсифицированы таким образом, чтобы россиянин смог выступить за страну в Играх в Токио в 2020 году.
"Я думаю, Россия столкнётся с запретом на участие в Олимпиаде — 2020 из-за того, что высокопоставленные чиновники российской федерации лёгкой атлетики были причастны к изготовлению ложных документов с целью сокрытия допинг-преступления со стороны прыгуна в высоту Лысенко, который может выиграть золото на Играх", — написал журналист в твиттере.
Россиянина отстранили за пропуск нескольких допинг-тестов. При проведении специального расследования были обнаружены расхождения в устных показаниях спортсмена и предъявленных доказательствах. Это было расценено комиссией как попытка фальсификации.
Ожидается, что Лысенко будет дисквалифицирован на четыре года.
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Летние виды спорта , Советский спорт
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