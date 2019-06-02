Ефимова завоевала серебро на этапе Серии чемпионов по плаванию в США

Российская пловчиха Юлия Ефимова стала второй на дистанции 100 метров брассом на этапе Серии чемпионов в американском Индианаполисе. Россиянка финишировала с результатом 1 минута 5,51 секунды. Победила на дистанции американка Лилли Кинг (1:05,13), а замкнула тройку лучших её соотечественница Молли Ханнис (1:07,26). Ефимова также заняла второе место в смешанной комбинированной эстафете 4х100 вместе с канадкой Кайли Масс, бразильцем Николасом Сантосом и представителем Соединённых Штатов Таунли Хаасом.