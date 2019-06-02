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Ефимова завоевала серебро на этапе Серии чемпионов по плаванию в США 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская пловчиха Юлия Ефимова стала второй на дистанции 100 метров брассом на этапе Серии чемпионов в американском Индианаполисе.
Россиянка финишировала с результатом 1 минута 5,51 секунды.
Победила на дистанции американка Лилли Кинг (1:05,13), а замкнула тройку лучших её соотечественница Молли Ханнис (1:07,26).
Ефимова также заняла второе место в смешанной комбинированной эстафете 4х100 вместе с канадкой Кайли Масс, бразильцем Николасом Сантосом и представителем Соединённых Штатов Таунли Хаасом.
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Летние виды спорта , Николас Сантос , Юлия Ефимова
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