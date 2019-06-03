Россию могут не пустить на Игры в Токио

Российским атлетам могут снова запретить выступать под национальным флагом, на этот раз на Олимпиаде в Токио в 2020 году, сообщает The Sunday Times. Всё из-за допингового скандала, развернувшегося вокруг прыгуна в высоту Данила Лысенко.

По данным издания, спортсмен подозревается в даче ложных показаний по делу о пропуске им нескольких допинг-тестов: Лысенко предоставил поддельные справки о том, что был болен и в результате не смог встретиться со специалистами. Неназванные источники The Sunday Times, знакомые с ходом расследования, заявили, что в документах указан несуществующий адрес клиники, медики которой якобы осматривали прыгуна. При этом авторы статьи предполагают, что Лысенко скорее всего «провернул» обман при активном участии представителей Федерации лёгкой атлетики России, которые таким образом пытались скрыть допинговые нарушения. Всё вышеизложенное, по мнению западных журналистов, ставит под сомнение участие российской сборной в Олимпиаде в 2020 году.

Публикацию уже прокомментировали во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). В частности, глава организации Дмитрий Щляхтин заявил, что статья является «типичным примером, когда желаемое выдают за действительное».

«Исходя из практики, выходы такого рода заметок происходят в преддверии совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)», — отметил руководитель ВФЛА.

По его словам, единственно достоверная информация относительно дела Лысенко содержится у специалистов подразделения IAAF — Athletics Integrity Unit, которые ведут расследование.