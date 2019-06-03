Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, травмировавшая ногу во время одной из тренировок, не сможет выступить на Европейских играх в Минске. Об этом сообщила ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
Мустафина вместе с серебряным призером ОИ-2016 Ангелиной Мельниковой и Александрой Щеколдиной ранее была включена в состав национальной команды на Игры в Минске.
"У Алии случился надрыв связки голеностопного сустава на одной из майских тренировок, — сказала Родионенко. — Она проходила обследование у нескольких врачей, которые рекомендовали гимнастке пока не нагружать травмированную ногу. Поэтому было принято решение не отправлять Мустафину в Минск. На Европейских играх Алию заменит Анастасия Ильянкова".
"Сама Мустафина отнеслась к пропуску Европейских игр с пониманием, — продолжила собеседница ТАСС. — Она уже сейчас может тренироваться на тех же брусьях, но без соскоков. Думаю, к Кубку России с ней будет все в порядке. Нужно понимать, что главным стартом года является чемпионат мира, который пройдет осенью в Германии".
Кубок России пройдет с 26 августа по 1 сентября в Пензе, чемпионат мира — с 4 по 13 октября в немецком Штутгарте.
По словам тренера, в составе мужской сборной России на Европейские игры никаких изменений нет. В Минске выступят Давид Белявский, Дмитрий Ланкин и Владислав Поляшов.