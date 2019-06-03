Кремль отреагировал на возможный недопуск на ОИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о возможном недопуске России на Олимпиаду в Токио, сообщает РИА Новости.

"Нет, нам об этом ничего неизвестно" — ответил Песков на вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что решение вопроса о недопуске России не находится в компетенции издания, которое написало об этом.

Ранее газета Sunday Times заявила о возможном отстранении сборной РФ от участия в Олимпиаде в Японии. По данным издания, такое решение может быть принято из-за дела, открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмена обвинили в предоставлении поддельных документов допинг-офицерам. В фальсификации также подозревается ВФЛА, что может отразиться на статусе организации.