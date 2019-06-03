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Кремль отреагировал на возможный недопуск на ОИ 

Рамблер 1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают о возможном недопуске России на Олимпиаду в Токио, сообщает РИА Новости.
"Нет, нам об этом ничего неизвестно" — ответил Песков на вопрос журналистов.
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что решение вопроса о недопуске России не находится в компетенции издания, которое написало об этом.
Ранее газета Sunday Times заявила о возможном отстранении сборной РФ от участия в Олимпиаде в Японии. По данным издания, такое решение может быть принято из-за дела, открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмена обвинили в предоставлении поддельных документов допинг-офицерам. В фальсификации также подозревается ВФЛА, что может отразиться на статусе организации.
Летние виды спорта , Видео , Дмитрий Песков , РИА Новости , Sunday Times
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