Россиянка Евгения Гусева заняла втрое место в весовой категории до 71 килограмма на юниорском чемпионате мира по тяжёлой атлетике в столице Фиджи — Суве.
По сумме рывка и толчка российская спортсменка показала результат 212 кг (97 кг + 115 кг).
Победительницей стала американка Кэтрин Най (246 кг), а замкнула тройку лучших Берфин Алтун из Турции (206).
У мужчин в категории до 96 кг бронзу выиграл россиянин Артур Бабаян с результатом 346 кг (160 кг в рывке + 186 в толчке). Перед ним расположились египтянин Ахмед Сайед Ашур Али (365) и представитель Казахстана Артём Антропов (352).