Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская тяжелоатлетка завоевала серебро на юниорском ЧМ 

RT на русском 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Евгения Гусева заняла втрое место в весовой категории до 71 килограмма на юниорском чемпионате мира по тяжёлой атлетике в столице Фиджи — Суве.
По сумме рывка и толчка российская спортсменка показала результат 212 кг (97 кг + 115 кг).
Победительницей стала американка Кэтрин Най (246 кг), а замкнула тройку лучших Берфин Алтун из Турции (206).
У мужчин в категории до 96 кг бронзу выиграл россиянин Артур Бабаян с результатом 346 кг (160 кг в рывке + 186 в толчке). Перед ним расположились египтянин Ахмед Сайед Ашур Али (365) и представитель Казахстана Артём Антропов (352).
RT на русском: последние новости
Гимнастка Мустафина пропустит Европейские игры из-за травмы Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 Ефимова завоевала серебро на этапе Серии чемпионов по плаванию в США
Летние виды спорта , Ахмед Сайед , Евгений Гусев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер отец Лиги Чемпионов
Дело по обвинению Роналду в изнасиловании не закрыто
Легкоатлетов из РФ оставили без Универсиады3
Марадона готов возглавить «Манчестер Юнайтед»
Матчи среды на «Роллан Гаррос» перенесли
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение