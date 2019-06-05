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Российские ватерполистки обыграли Венгрию в Суперфинале Мировой лиги 

Чемпионат.com + ещё 6 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Женская сборная России по водному поло одержала вторую победу в Суперфинале Мировой лиги, который проходит в Будапеште (Венгрия). Подопечные Александра Гайдукова одержали победу над хозяйками соревнований, сборной Венгрии со счётом 14:9 (4:3, 3:1, 2:1, 5:4). Самой результативной в составе российской команды стала Екатерина Прокофьева, забившая 4 мяча. Трижды отличилась Мария Берснёва.
Накануне сборная России в серии послематчевых пенальти нанесла поражение команде Канады — 19:17 (15:15 — в основное время).
6 июня в заключительном матче группового этапа россиянки сыграют с действующими чемпионками — американками. Водное поло. Мировая лига. Суперфинал. Будапешт, Венгрия Женщины. Групповой этап. Группа B. 2-й тур Россия — Венгрия — 14:9 (4:3, 3:1, 2:1, 5:4).
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